Partnerstvo, ki navdušuje kolesarski svet: dve podjetji, ena zmagovalna zgodba

Profesionalni kolesarji ekipe Lidl-Trek so s svojo predanostjo, vztrajnostjo in vrhunsko pripravljenostjo osvojili srca navijačev in se povzpeli prav v vrh številnih tekmovanj. Lidl Slovenija kot ponosni sponzor z velikim veseljem spremlja njihove uspehe in podpira njihove športne ambicije.

Zmagovalna pot od Gira d'Italia do Tour of the Alps

FOTO: Lidl SLovenija

Ekipa Lidl-Trek je znana po svoji zmagovalni miselnosti, kar je potrdila tudi na zadnjih dirkah svetovne serije. Med nedavnimi dosežki so zmage na prestižnih dirkah, kot je Giro d'Italia, na kateri je Jonathan Milan dosegel tri etapne zmage, s čimer je okrepil svoj položaj v točkovni razvrstitvi. Prav tako se je ekipa izkazala na La Vuelta Femenina, kjer so osvojili ekipni kronometer kljub nesreči v zadnjem kilometru.

Še en izjemen rezultat je ekipa dosegla na dirki Tour of the Alps, na kateri je Juan Pedro López osvojil solo zmago na tretji etapi in prevzel vodstvo v skupnem seštevku. Te zmage so odraz vrhunske pripravljenosti in neomajne bojevitosti, kar ekipo Lidl-Trek uvršča med najboljše ekipe v svetovnem merilu.

Lidl-Trek 2024 je kolesarska ekipa iz Združenih držav Amerike, ki tekmuje že 14. sezono po vrsti. V moški ekipi je 28 kolesarjev iz 13 držav. Njihovi glavni aduti so Bauke Mollema, Mads Pedersen in Jasper Stuyven. V ženski ekipi je 18 kolesark iz osmih držav, najuspešnejše so Elisa Longo Borghini, Ellen van Dijk in Elizabeth Deignan.

Ustvariti ekipo, ki bo športne vrednote razširila med vse ljubitelje kolesarstva

Elynor Backstedt iz ekipe Lidl Trek FOTO: Lidl SLovenija

Lidl Slovenija, ki je pred letom dni postal glavni sponzor ter strateški partner profesionalne kolesarske ekipe Lidl-Trek, se kot dolgoročni sponzor ekipe Lidl-Trek zaveda, kako pomembna je podpora vrhunskih športnikov tudi pri spodbujanju aktivnega življenjskega sloga. Zato so zavezani podpori izjemnih ekip, s katerimi si delijo vrednote predanosti, vztrajnosti in timskega dela. Uspehi ekipe na kolesarskih dirkah jih navdihujejo in so dokaz, da lahko s pravim pristopom in trdim delom dosežejo ambiciozne cilje.

V podjetju Lidl Slovenija svojo predanost športu in kolesarjem izkazujejo kot ponosni sponzor in strateški partner profesionalne kolesarske ekipe Lidl-Trek. Sodelovanje med partnerjema je nekaj povsem naravnega, saj sta obe blagovni znamki predani učinkovitosti. Lidl in Trek imata tudi ambiciozen načrt – na svetovnem kolesarskem prizorišču ustvariti ekipo, ki navdušuje in navdihuje vse ljubitelje kolesarstva, tako rekreativne kot tudi profesionalne.

Vizija za aktivno življenje in vrhunske športne dosežke

Blagovni znamki Lidl in Trek se osredotočata na športni uspeh in na ozaveščanje o vplivu športa in prehranjevanja na zdravje posameznika. FOTO: Lidl SLovenija

Kot družbeno odgovorna partnerja pa se Lidl in Trek osredotočata ne le na športni uspeh, ampak predvsem na ozaveščanje o pozitivnem vplivu športa in zdravega prehranjevanja na vsakega posameznika.

»Del našega poslanstva je zagotoviti odlične storitve za naše kupce in jasno je, da ima Lidl enako miselnost, zato se veselimo tesnega sodelovanja pri ustvarjanju najboljših kolesarskih ekip na svetu, obenem pa želimo čim več ljudi navdušiti za kolesarjenje,« je o partnerstvu z Lidlom povedal John Burke, predsednik Treka, vodilnega svetovnega proizvajalca koles in kolesarskih izdelkov.

Za nove mejnike v aktivnem življenjskem slogu in kolesarstvu

FOTO: Lidl SLovenija

Tako kot so Lidlovi izdelki dostopni vsakomur, je kolesarjenje šport za vsakogar, ki želi biti bolj aktiven v vsakdanjem življenju. Zato Lidl poleg močne in raznolike ekipe vrhunskih mednarodnih športnikov vsakega posameznika spodbuja k aktivnemu preživljanju prostega časa. Prepričani so namreč, da uravnotežena prehrana in aktiven življenjski slog, ki ga oblikujeta šport in vadba, krepita dobro počutje ljudi in kakovost življenja.

Lidl Slovenija in ekipa Lidl-Trek si bosta še naprej prizadevala za doseganje odličnosti tako na športnem kot tudi na družbenem področju. S svojo zavezanostjo kakovosti in družbeni odgovornosti bodo še naprej navduševali svoje navijače in postavljali nove mejnike v kolesarstvu.

