Peter Sagan spet zmagovito

V 10. etapi Gira je slovaški zvezdnik Peter Sagan (Bora Hansgrohe) spominjal na svoje najboljše čase. V sprintu v Folignu je bil najmočnejši in si prikolesaril 117. zmago v karieri. Delo mu je nekoliko olajšalo to, da je po zmagah v 5. in 7. etapi odstopil Caleb Ewan. »Moja ekipa je opravila izjemno delo, na srečo sem imel dovolj moči, da sem ga okronal z zmago. Blizu sem bil tudi v minulih dneh, vendar nisem imel sreče. Ko je Caleb drugič zmagal, sem bil zelo močan, vendar sem bil preblizu ogradi in sem imel srečo, da nisem padel,« je povedal Sagan, ki je tudi lani dobil 10. etapo Gira.



Karavano dirke po Italiji, na kateri rožnato majico še naprej nosi Kolumbijec Egan Bernal (Ineos), po odstopu Mateja Mohoriča pa je edini Slovenec v njej Jan Tratnik (Bahrain Victorious), jutri čaka prvi dan premora.

