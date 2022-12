Po 26 letih v Sloveniji mednarodno tekmovanje na velodromu

V Češči vasi pri Novem mestu so v sredo in četrtek priredili prvo mednarodno tekmovanje na velodromu v Sloveniji po 26 letih. Prireditelj je bil kolesarski klub Adria Mobil. Zmagi v glavnih disciplinah sta odšli na Madžarsko, domačin in mladinski svetovni prvak na izpadanje Žak Eržen pa zaradi poškodbe ni nastopil. Glavno preizkušnjo na božično-novoletnem kriteriju sta v četrtek v olimpijskem centru Novo mesto v disciplini madison po 160 krogih (40 km) dobila Madžara Viktor Filutas in Bertold Drijver. Drugo mesto sta zasedla Slovenca Matevž Govekar in Erazem Valjavec. Tretje je pripadlo Čehoma Adamu Kreneku in Štepanu Širokyju.

Drijver, ki ima tudi nizozemske korenine, je v sredo dobil še dirko članov na točke po 120 krogih okoli 250 m dolge steze. Drugi je bil Avstrijec Daniel Auer, tretji pa Filutas, sicer poslavljajoči se član Adrie Mobil. Eržen bi moral v četrtek pred domačimi navijači, ti so dobro napolnili tribune v olimpijskem centru Novo mesto, nastopiti v mladinski dirki na izpadanje. Torej v disciplini, v kateri je letos v Tel Avivu postal mladinski svetovni prvak.

V njegovi odsotnosti je slavil evropski prvak Italijan Matteo Fiorin. Ta je tekmovanje na EP v Anadii na Portugalskem končal pred takrat bronastim Erženom. Dvodnevno tekmovanje v Češči vasi je bilo prvo mednarodno na slovenskih velodromih po letu 1996, ko je potekalo mladinsko svetovno prvenstvo. Tokratno tekmovanje je potekalo v sklopu praznovanja 50. obletnice novomeškega kolesarskega kluba, zdaj Adria Mobil. Skupno je v dveh dneh v številnih kategorijah nastopilo več kot 200 tekmovalcev in tekmovalk iz šestih držav.