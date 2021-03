Pogačar in Mohorič proti sveti trojici

Matej Mohorič o zmagi v Sieni sanja, odkar je prvič spremljal dirko na TV. FOTO: Jure Eržen/Delo



Lani dirkali pri 40 stopinjah

Čeprav šteje le 15 let, dirko Strade Bianche (bele ceste) številni že postavljajo ob bok kolesarskim spomenikom, enodnevnim dirkam z več kot stoletno tradicijo. Toskanska klasika s kar 63 kilometri makadamskih cest je postala velika uspešnica tako med navijači kot tekmovalci. Med tistimi, ki so prisegli, da bodo nekoč zmagali v Sieni, sta tudiinVnovič bosta poskusila že danes, ko se bo na 184 km dolgo preizkušnjo z 11 makadamskimi odseki in na ducate kratkih in strmih vzponov podala izjemno močna konkurenca.Pogačar kot kapetan ekipe UAE (v pomoč mu bo tudi) in Mohorič kot prvi mož zasedbe Bahrain Victorious (v njej bosta tudi) bosta imela med drugimi opravka tudi s sveto trojico klasičnih dirk, branilcem lanske zmage(Jumbo Visma), šampionom dirke po Flandriji(Alpecin Fenix) in svetovnim prvakom(Deceuinck Quick Step).Tej trojici največ možnosti pripisujejo tudi stavnice, na katerih na peto mesto umeščajo Pogačarja, ki je z zmago na dirki po ZAE pokazal vrhunsko pripravljenost. Mohorič kotira nekoliko nižje, vendar je tudi dobro pripravljen in motiviran. »To je moja najljubša dirka v sezoni. O zmagi v Sieni sanjam, odkar sem dirko prvič spremljal po televiziji. Letos bom še posebno pazil na svojo opremo in upal na več sreče kot lani, ko mi je trikrat počila guma. Upam, da mi bo šlo dobro po makadamu in klancih ter da se bom na zadnjem vzponu boril za zmago,« je povedal 26-letni Gorenjec, ki je lani na slovitem trgu Il Campo končal na 19. mestu, medtem ko je bil Pogačar 13.Obema bolj ustrezajo sedanje razmere kot lanske, ko so zaradi pandemije dirko pripravili 1. avgusta pri 40 stopinjah Celzija, van Aert pa jo je v svoj prid odločil s samostojnim napadom na zadnjem makadamskem odseku Le Tolfe 13 km pred ciljem.S Strade Bianche se letos začenja tudi sezona ženske svetovne serije. Na štartu 136 km dolge preizkušnje bo v dresu ekipe Ale BTC Ljubljana nastopila tudi slovenska reprezentantka