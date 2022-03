Pogačar in Mohorič sanjata o belih cestah

V nadaljevanju preberite:

Ta konec tedna se začenja kolesarska sezona na najvišjih obratih. Karavana svetovne serije bo v marcu zasedla italijanske, francoske, španske in belgijske ceste. Tudi makadamske na današnji poslastici, dirki Strade Bianche, ki si jo med osvojenimi lovorikami močno želita Tadej Pogačar in Matej Mohorič. Od jutri pa bo Primož Roglič poskušal poravnati račune z asfaltom med Parizom in Nico.