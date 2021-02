Pogačar in Roglič bosta imela tekmece na očeh

Koledar na trhlih nogah

Na začetek svetovne serije in z njo prvi sezonski nastopna dirki po Združenih arabskih emiratih bo treba počakati še dobra dva tedna, vendar se kolesa nekaterih od najboljših kolesarjev na svetu že vrtijo. Precej več pozornosti kot običajno bo pritegnila francoska preizkušnja Étoile de Bessèges, ki je zaradi pandemičnih sprememb v koledarju privabila številna zveneča imena.Na štartu ne bo nobenega od sedmih Slovencev, ki bodo v sezoni 2021 nosili drese ekip svetovne serije, bomo pa videli, kako dobro so pripravljeni nekateri od najnevarnejših Pogačarjevih in Rogličevih tekmecev. Ekipa Ineos na petdnevno dirko v Franciji (začela se bo danes) prihaja z zasedbo, ki ne bo daleč od tiste, ki se bo junija postavila na štartno črto Toura.je »veliko pentljo« dobil predlani,leto pred njim, družbo jima bosta delala tudi svetovni prvak v vožnji na čas in zmagovalec štirih etap na lanskem Giruter poljska lokomotivaPredvsem bo zanimivo videti, v kakšnem stanju sta Bernal, ki se na dirke vrača prvič po Touru, na katerem je bil nemočen protiin Pogačarju, naposled pa je odstopil zaradi težav s hrbtom, in Thomas. Britanec je bil favorit za zmago na Giru, ki ga je končal že v 3. etapi zaradi hudega padca.»Po skoraj petih mesecih brez dirk sem zelo vesel, da bom lahko v Franciji začel sezono. Četudi ne bom v najboljši formi, bom poskušal uživati in pomagati ekipi po najboljših močeh,« je sporočil Bernal, ki bi moral ta teden tako kot(Bahrain Victorius) nastopiti na dirki po Valencii, vendar so jo zaradi slabega epidemiološkega stanja prestavili. Enaka usoda je doletela dirki po Algarvu in Andaluziji, tako da se v karavani širijo skrbi, da se bo tekmovalni koledar porušil, kot se je lani, ko je kolesarski svet 14. marca obstal za več mesecev.»Poskušali bomo izpeljati čim več dirk, tudi za te, ki so jih morali zdaj preložiti, bomo poskušali najti primeren datum,« je predsednik Svetovne kolesarske zvezeprepričan, da ni razloga za preplah. Ta čas štartna točka v letu 2021 za Pogačarja ostaja dirka po ZAE (od 21. do 27. t. m.), za Rogliča pa Pariz – Nica (od 7. do 14. marca).