Pogačar in Roglič se bosta znala uskladiti v Tokiu

Za drugo zaporedno zmago Tadeja Pogačarja na Touru stoji tudi Andrej Hauptman, edini slovenski kolesar s kolajno na cestni dirki na SP (bron Lizbona 2001) in tisti, ki se je najbolj približal olimpijskemu odličju (5. Atene 2004). Ob šampionu s Klanca pri Komendi je bil že lani, vendar je imel tokrat pomembnejšo vlogo, bil je vodilni športni direktor ekipe UAE, ki je brezhibno opravila svoje delo. Sledita zaslužena slavje in počitek? Ne, Hauptman in Pogačar sta v Parizu le zamenjala prtljago in poletela proti Tokiu.