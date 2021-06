Pogačar je zelen, vendar ne za dirkanje

Spremljanje v živo začnemo ob 13. uri.

Druga etapa je bila pravi ognjemet moči. Videli smo, da se nihče ni predal usodi, da mora dirkati proti aktualnemu zmagovalcu Dirke po Franciji. Napadli so ga brezkompromisno. Norveško moštvo Uno-X je hotelo sebi v prid podrediti vse tekmece že pod Svetino. Ampa, UAE je imel drugačen načrt.je res šele tretje leto med profesionalci, ampak dirka, kot da bi bil že prekaljen maček. Nekaj k temu pripomorejo tudi izkušeni trenerji, vendar, kot pravi ravno, Pogi ima v sebi popoln nadzor nad tekmeci in nad vsako dirko. To je njegova največja odlika in potem sledi še vse drugo, kar je dano s treningom in od narave.Včeraj smo v drugi etapi videli, kaj pomeni dirkati proti Tadeju Pogačarju; misija nemogoče. Danes sledi tretja etapa od Brežic do Krškega. Na zemljevidu sta ti dve mesti blizu, a kolesarji bodo morali prekolesariti kar 165,8 kilometra.V etapi so trije leteči cilji in trije gorski, tretje težavnostne kategorije. Profil etape je tak, da najbolje ustreza roulerjem, najbolj vsestranskim kolesarjem. Zaključek je pretežak za šprinterje in prelahek za klančarje. To je etapa, ki je pisana na kožo ubežnikom. Tadej Pogačar in moštvo UAE pod taktirko Andreja Hauptmana bodo morali biti zelo pozorni na tekmece, kajti to je je etapa, ki lahko pripravi, sploh če bo deževalo, neprijetno presenečenje za branilce zelene majice in prijetno za napadalce. Čaka nas izjemno razgibana in nepredvidljiva etapa.