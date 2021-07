Pogačar po Touru in Tokiu načrtuje tudi nastop na Vuelti

Tadej Pogačar je sicer že februarja razkril urnik tekmovanj z nastopom na Vuelti, zdaj pa je njegove načrte potrdil tudi šef ekipe UAE Team Emirates Joxean Fernandez Matxin.



»Kako se pripravljamo na drugi teden dirke? Dobro, moramo jo nadzirati in se izogniti nadlogam ali padcem, da se ne bi zgodilo nič, kar nima zveze s športom. Lahko smo mirni po dobro opravljenem delu in ob precejšnji prednosti pred ostalimi tekmeci,« je za madridski športni časnik AS dejal Matxin.



»Če zaupam varovancem, da bodo prednost ubranili? Da, ne ostaja mi nič drugega, kot da v teh dneh gledam televizijo,« je nadaljeval Matxin. »V alpskih etapah smo imeli med prvimi 14 uvrščenimi štiri naše. Ekipa je močna in slepo zaupamo Tadeju, Tadej v svoje kolege in Tadej v Tadeja. Od kje takšna premoč? Tadej se verjetno počuti zelo podobno kot lani. Kljub temu so padci in nervoza z začetka, ki nanj niso imeli vpliva, poskrbeli za slovesa pomembnih imen, kot sta (Primož) Roglič ali (Geraint) Thomas, tako se je odprla tudi velika vrzel,« dodaja Bask na čelu ekipe iz Združenih arabskih emiratov.

Bržčas nov obračun z Rogličem

Pogačarja so v zadnjih dneh pogosto zbodla tudi vprašanja o morebitni zlorabi nedovoljenih poživil, potem ko je v prvem tednu dirke spet uprizoril nekaj osupljivih bravur v slogu največjih šampionov kolesarstva.



»Sam se opiram na številke leta 2020, ki so praktično enake, in na testiranja, ki jim je podvržen. A dobro, to so mnenja, v katera ne bom posegal,« je dodal Matxin. »Če bo nastopil na Vuelti? Da, tudi Vuelta je na programu Pogačarja, a zdaj smo osredotočeni na Tour in to, da z njim osvojimo drugi naslov. Upam, da ne bo končal preveč utrujen in da bo lahko nastopil z vsemi zagotovili (na Vuelti, op. a.).«



Pogačar bo po doslej znanih podatkih statističnega portala Pro Cycling Stats glede startne liste na španski pentlji nastopil skupaj s še tremi Slovenci, moštvenim kolegom Janom Polancem, članom Bahrain Victorious Janom Tratnikom, in bržčas tudi s prvim kolesarjem Mednarodne kolesarske lestvice Primožem Rogličem (Jumbo-Visma).



Enaintridesetletni Kisovčan, ki je poškodovan po dveh padcih predčasno zaključil Tour, bi v primeru nastopa v Španiji branil skupni zmagi iz sezone 2019 in 2020. Pogačar je leta 2019 prvič prav v Španiji nastopil na veliki tritedenski dirki in takoj osvojil skupno tretje mesto.



Že pred časom je nastop na dirki napovedal tudi Kolumbijec Egan Bernal (Ineos Grenadiers), na doslej znani startni listi pa so še Nemec Maximilian Schachmann, Kolumbijec Rigoberto Uran (EF Education-Nippo), Ekvadorec Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) ter Španca Mikel Landa (Bahrain Victorious) in Alejandro Valverde (Movistar).



Dirka po Španiji se bo sicer začela 14. avgusta v Burgosu, končala pa 5. septembra v Santiagu de Composteli.

