Pogačar položil orožje, rumena majica gre na Dansko

Jonas Vingegaard je kralj 109. dirke po Franciji, Tadej Pogačar pa se bo moral po dveh zaporednih zmagoslavjih na Elizejskih poljanah zadovoljiti z 2. mestom in belo majico najboljšega mladega kolesarja. Takšna je sodba 18., zadnje pirenejske etape, v kateri je moral 23-letni šampion s Klanca pri Komendi priznati premoč Dancu in njegovi ekipi Jumbo Visma, ki bo, četudi je pred časom ostala brez Primoža Rogliča, v Parizu proslavljala rumeno, zeleno in pikčasto majico.