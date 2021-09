Pogačar pred svetovnim prvenstvom spet dobiva hitre noge

V nadaljevanju preberite:

Slovenski reprezentanti so nas razvadili na olimpijskih igrah v Tokiu, na katerih je Tadej Pogačar na cestni dirki osvojil bron, Primož Roglič zlato v vožnji na čas. Evropsko prvenstvo v Trentu, na katerem so se gostitelji veselili zmage Sonnyja Colbrellija, so zapustili brez skoka na oder za zmagovalce, čeprav Pogačar ni bil daleč. Končal je na 5. mestu in nakazal, da se njegova forma dviga ob pravem času – v nedeljo se bo v Belgiji začelo svetovno prvenstvo.