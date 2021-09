Pogačar še ni pokazal vsega, kar zmore

V nadaljevanju preberite:

Za slovenski tabor je drugi dan SP v Belgiji minil brez presežkov, v vožnji na čas je med članicami Eugenia Bujak zasedla 19. mesto, med mlajšimi člani pa sta bila Nik Čemažar in Anže Skok 35. in 45. Danes pa bo v naši reprezentanci slavnostno ne glede na izplen mladink in mladincev, proslavili bodo 23. rojstni dan Tadeja Pogačarja. Ta starost je v kolesarstvu prelomnica, ko je uvajanja v kategoriji do 23 let že konec in na poklicni tekmovalni poti praviloma ostanejo samo dovolj nadarjeni.