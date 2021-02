Pogačar se ni pustil ujeti v vetrovno past

Sam Bennett (levo) je bil spet najmočnejši v šprintu. FOTO: Giuseppe Cacace/AFP



Zadovoljen z razpletom

Tadej Pogačar (v rdeči majici) upa, da se bo tudi sklepna etapa v Abu Dabiju razpletla s šprintom glavnine. FOTO: Giuseppe Cacace/AFP

Močan puščavski veterin njegovim moštvenim kolegom iz ekipe UAE ni dopustil, da bi se pretirano sprostili v 6. etapi dirke po Združenih arabskih emiratih, so pa kljub temu brez večjih zapletov opravili svoje delo. Slovenca v rdeči majici vodilnega so po 165 km pripeljali do cilja v Dubaju, kjer je šprintersko zmago slavil(Deceuninck Quick Step). Pogačarja tako le še sklepna etapa, ki se bo končala v Abu Dabiju, loči od zmage na uvodni dirki sezone svetovne serije.Veter z močjo okoli 30 km/h je bil zadostna skušnjava, da so tekmeci poskušali ujeti nepripravljenega nosilca rdeče majice, ki pa je bil na preži. Ob vsakem poskusu, da bi raztrgali glavnino, je bil vlak UAE v ospredju. Veter pa je sfižil načrte ubežnikov, ki so bili nemočni proti vlakom šprinterskih ekip.Tako kot v 4. etapi je imel največ moči v finišu Bennett, ki je potrdil prevlado med najboljšimi šprinterji v začetku sezone. Najbolj sta se mu približala(Cofidis) in(Bora Hansgrohe). Pogačar je končal na 24. mestu, njegov moštveni kolegana 28.,pa tudi tokrat ni šprintal, temveč je bil del šprinterskega vlaka ekipe BikeExchange in je končal na 88. mestu.»Še en dan smo bližje cilju. Zadovoljen sem z razpletom, saj je bila etapa zaradi vetra s strani hektična. Na srečo je glavnina ostala skupaj in so imeli svoj dan šprinterji. Upam, da bo zadnja etapa podobna. Po naporih v gorski etapi sem se dobro počutil, ne skrbi me za svojo pripravljenost, želim pa si čim manj stresa v zadnji etapi,« je Pogačar povedal po preizkušnji, v kateri v skupnem seštevku ni prišlo do premikov.Slovenski kapetan ekipe UAE ima pred sklepno 7. etapo (147 km), ki bo tudi povsem ravninska in bržkone vetrovna, 45 sekund prednosti pred Britancem(Ineos) in 1:12 Portugalcem(Deceuninck Quick Step). Če bo 22-letni Komendčan ubranil rdečo majico, bo postal drugi slovenski zmagovalec dirkev po ZAE po, ki je bil najbojlši leta 2019.