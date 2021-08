Pogačar v Bretanji brez tekmecev iz ekipe Bahrain Victorious

Dirka za VN Bretanje je na sporedu v nedeljo, 29. avgusta, na njej pa bo nastopil tudi slovenski as Tadej Pogačar. Moštvo Bahrain Victorious, za katero kolesarijo trije Slovenci (Matej Mohorič, Jan Tratnik in Domen Novak), je v izjavi za javnost sporočilo, »da bi bilo zaradi upoštevanja vseh vzpostavljenih protokolov po pozitivnem testu težko ustvariti 'dirkaški mehurček', saj je bil del moštva označen kot bližnji stik«.



Dirka, ki spada v svetovno serijo kolesarstva, bo tako minila brez ene letos najboljših ekip.



Bo pa na startu številka ena mednarodne kolesarske lestvice Pogačar. Dvaindvajsetletni dvakratni zmagovalec Toura se po bronasti kolajni na cestni dirki na olimpijskih igrah v Tokiu vrača na ceste konec meseca.



Cilji do konca sezone pa so evropsko in svetovno prvenstvo ter nastop na dirki po Lombardiji.

