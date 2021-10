Pogačar za Urško pripravljen tudi nositi bidone, dopinški sumi ga bolijo

Tadej Pogačar je dodal, da nanje ne more vplivati zaradi zgodovine kolesarskega športa. Ta je prežeta z dopinškimi grešniki, zato se kot dvakratni šampion vprašanjem o tej temi ne more izogniti.

»Sumi bolijo, ampak glede na zgodovino tega športa, sem to seveda pričakoval. Vem, da nam ljudje ne morejo zaupati kar tako,« je o tej temi dejal 23-letnik s Klanca pri Komendi. »Vsi ti sumi bolijo predvsem zaradi tega, kar počnemo. Treniramo tako veliko, številnim stvarem se odrekamo v naših življenjih, da bi prišli na najvišjo raven. Ob tem žrtvujemo praktično vse. Zato vse skupaj še toliko bolj boli,« je ponovil Pogačar.

Letos so bili sumi po sijajni predstavi ob koncu prvega tedna na Touru še toliko bolj glasni. Brez večjih težav je namreč Pogačar še drugič zapovrstjo osvojil dirko po Franciji, na Tour pa se želi prihodnje leto vrniti in tam ne glede na vse pritiske od zunaj doseči še tretjo zmago.

»Skorajda je že jasno, da bom v letu 2022 odšel na Tour, tam skušal zmagati, ampak pritiska, da bi moral osvojiti dirko, ne čutim,« je v lovu na »hat-trick« na Touru pripomnil Pogačar. Slednji tudi v prihodnje, pogodbo ima sklenjeno kar do konca sezone 2027, pričakuje izdatno podporo moštva, s katerim je dosegel največje uspehe ter se približal velikanom tega športa.

Še marsikaj lahko izboljšajo

»Rastemo in izboljšujemo ekipo vsako sezono. Lepo je videti, da smo ena najboljših ekip na svetu. Morda nimamo toliko kontinuitete kot ostala moštva, zato lahko še marsikaj izboljšamo. Vseeno sem navdušen nad ekipo in novimi kolesarji za leto 2022,« je še dejal Pogačar.

Znova se ni pozabil zahvaliti ekipi, ki mu je letos pomagala kar dva tedna braniti rumeno majico. Sploh po predstavi v osmi etapi letošnjega Toura do Le Grand-Bornanda, ko je najbližjim tekmecem odvzel več kot tri minute in s tem postavil trdne temelje za drugo zaporedno zmago.

Za Tadejem Pogačarjem je še ena sezona presežkov, ki jo je sklenil z zmago na dirki po Lombardiji. FOTO: Marco Alpozzi/Lapresse

»Seveda nikoli ne bom pozabil tiste etape. To je bila moja najboljša predstava v karieri in zelo sem z njo zadovoljen. Ampak tudi drugi dnevi so bili nadvse pomembni, saj nismo smeli 'zamočiti' skupne zmage. Ravno zato se ekipi ne morem dovolj zahvaliti. Oni so bili najboljša stvar, ki se je zgodila na Touru, posledično smo tudi kot ekipa močno proslavili zmago v Parizu,« je na to temo za Cyclingnews dodal slovenski kolesar.

Velik podpornik ženskega kolesarstva

V obširnem pogovoru se je razgovoril tudi na temo, da je velik podpornik ženskega kolesarstva. Poleg svojega nastopa na dirki po Franciji se veseli tudi ženske različice. Ta bo na sporedu v tednu po koncu moške preizkušnje, ki se bo prihodnje leto začela 1. in končala 24. julija. Ženska dirka bo dolga sedem etap in bo trajala do 31. julija.

»Ko bom končal svoj Tour, se bom usedel v avtodom in spremljal žensko preizkušnjo. To bo zgodovinski trenutek za kolesarstvo nasploh ter sijajen dogodek,« je razložil Pogačar. Na ženskem Touru bo bržčas spodbujal svojo izbranko in zaročenko Urško Žigart, s katero skupaj živita v Monaku.

Slednja je članica avstralskega BikeEchangea, a po medijih že krožijo govorice, da se bo 24-letnica iz Slovenske Bistrice, ki ji po koncu leta 2021 poteče pogodba, preselila prav v ekipo UAE Team Emirates, ki je prevzela licenco za nastopanje v svetovni seriji od italijansko-slovenske ekipe Ale BTC Ljubljana.

»Urška je srečna pri BikeExchangeu, sam pa sem zadovoljen, da bo imel UAE Team Emirates tudi žensko ekipo. Gre za velik projekt, saj je žensko kolesarstvo resnično 'kul',« je o tej temi začel Pogačar.

»Urška velikokrat pride na moje dirke, tudi sam sem vesel, da lahko podpiram njo. Morda me boste videli predajati bidone ob cesti prihodnje leto,« je še dodal prvi kolesar lestvice Mednarodne kolesarske zveze.

»Rad pomagam ženskemu kolesarstvu, kolikor lahko. Moški imamo več medijske izpostavljenosti, večje plače, več nagrad, žensko pa pri tem zaostaja,« je v upanju na spremembe v tem pogledu še za Cyclingnews sklenil Pogačar.