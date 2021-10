Pogačarjeva UAE prevzema licenco Ale BTC Ljubljana

Direktor Mauro Gianetti je potrdil, da ekipa UAE prevzema licenco ekipe Ale BTC Ljubljana. FOTO: Fizza/Team UAE Emirates

Namigi, da ekipa UAE, ki jo jev zadnjih treh sezonah izstrelil v središče pozornosti v moški svetovni seriji, vstopa tudi v žensko kolesarstvo, so se uresničili. Direktorje potrdil, da urejajo zadnjo dokumentacijo za odkup licence za vstop v žensko svetovno serijo Ale BTC Ljubljana.»Z veseljem sporočamo, da si prizadevamo, da ustanovimo žensko ekipo, ki bo na svetovni sceni nastopala kot del ambicij UAE, da pripomore k razvoju kolesarstva. To je del globalnega projekta, ki smo ga začeli leta 2017. Skupaj z ekipo Ale BTC Ljubljana smo našli pravo priložnost, ki smo jo iskali. V sodelovanju z UCI pripravljamo dokumentacijo za odkup licence za žensko svetovno serijo, veljavno od 1. januarja 2022. V prihodnjih tednih bomo sestavili dokončne okvire projekta, ki ga bomo pripravljeni predstaviti,« je v sporočilu za javnost dejal Gianetti.Ta čas je okoli prenosa licence in nove ekipe odprtih veliko vprašanj, ki zadevajo prihodnost ženskega kolesarstva pri nas. Del ekipe Ale BTC Ljubljana sta tudi slovenski reprezentantkiin, ki jima letos poteče pogodba, in ni jasno, ali bosta še naprej članici nove ekipe. Podobno velja za športnega direktorja. Morda pa se bo ekipi, ki jo je zapustila pred enim letom, znova pridružila Pogačarjeva zaročenka, ki ji pogodba z ekipo BikeExchange tudi poteče letos.Znano tudi še ni, ali se bosta (in pod kakšnimi pogoji) iz projekta umaknila slovenska sponzorja BTC City in mesto Ljubljana, ki naj bi po prvotni triletni pogodbi ekipo podpirala še eno sezono.