Pomagati Tadeju Pogačarju je sanjska služba

Ob plazu uspehov Tadeja Pogačarja, Primoža Rogliča in Mateja Mohoriča se Domen Novak redkokdaj prebije v ospredje medijske pozornosti. Pravi, da mu to ustreza, vendar dodaja, da ne mara podcenjevanja. Tudi to je bil po njegovih besedah eden od razlogov, da bo z novim letom dres ekipe Bahrain Victorious zamenjal z opravo UAE. Vendar ni edini ali poglavitni. Pri novih delodajalcih je našel svojo sanjsko službo.