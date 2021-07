Praznični dan za Francoze bi lahko bil tudi za Slovence

Spremljamo v živo

Še 1 km v zaprti vožnji, potem sledi kraljevska etapa. Po vzponih na Col de Peyresourde in Col d'Azet-Val Louron, je na vrsti Col du Portet. Klanec, ki se ga vsi bojijo, 16-kilometrski vzpon z 8,7-odstotnim povprečnim naklonom. Kar 4368 višinskih metrov bodo danes morali premagati vsi, ki hočejo v Pariz.Zadnjih 10 francoskih zmagovalcev na francoski državni praznik Dan Bastilje:2017 - Warren Barguil2005 - David Moncoutié2004 - Richard Virenque2001 - Laurent Jalabert1997 - Laurent Brochard1995 - Laurent Jalabert1989 - Vincent Barteau1980 - Mariano Martínez1977 - Jean-Pierre Danguillaume1975 - Bernard ThévenetTudi danes je slabo vreme. Samo 14 stopinj je in ravno je nehalo deževati.Praznična etapa se je začela z 9,5 km dolgo zaprto vožnjo.je trenutno najboljši kolesar na svetu. To mu prikimavajo tudi tisti, ki zdaj nekje, daleč proč od Toura, v miru zaključujejo priprave za olimpijski nastop na cestni dirki in posamični vožnji na čas.Praznična 17. etapa med Muretom in Col de Portetom je skrbno načrtovana za navijače. Prepričani smo, da bomo na tej etapi videli najbolj številno množico ob cesti. Dan Bastilje je na Touru vedno poseben. Po vzponih na Col de Peyresourde in Col d'Azet-Val Louron, je na vrsti Col du Portet. Klanec, ki se ga vsi bojijo, 16-kilometrski vzpon z 8,7-odstotnim povprečnim naklonom. Kar 4368 višinskih metrov bodo danes morali premagati vsi, ki hočejo v Pariz.Danes je praznična etapa, ki služi kot uvodnik v jutrišnjo, tisto legendarno, ki gre čez Tourmalet. Danes je dan D za francoske kolesarje in danes je dan, ko bi Tadej Pogačar lahko še enkrat pokazal, kdo je najresnejši kandidat za najvišjo stopničko pod Slavolokom zmage.