Presenečenje v Rogličevi ekipi, Dumoulin se umika

Kalvarija po padcu na Giru

Leta 2018 sta bila na Touru Primož Roglič (levo) in Tom Dumoulin še srdita tekmeca. Slovenec je dirko končal na 4. mestu, Nizozemec na 2. FOTO: Marco Bertorello/AFP



Vuelta oznanila težave

Roglič (levo) in Dumoulin sta Tour začela kot kapetana, vendar se je hitro izkazalo, da je bil Slovenec precej močnejši. FOTO: Benoit Tessier Reuters

Pri prvi ekipi s svetovne kolesarske jakostne lestvice Jumbo Visma so včeraj oznanili smele načrte za sezono 2021, v kateri naj bi s tremi kapetani,naskakovali zmago na Touru, ki se jim je lani izmuznila v 20. etapi, v kateri je Rogliču rumeno majico slekel rojak. Danes je sledilo sporočilo v precej drugačnem tonu, Dumoulin se za nedoločen čas umika iz kolesarske karavane.»Odločil sem se včeraj. Ekipa me pri tem podpira in občutek je dober. Kot da bi mi z ramen zdrsnil stokilogramski nahrbtnik. Že naslednje jutro sem se zbudil srečen. Dober je predvsem občutek, da sem se naposled odločil, da si vzamem nekaj časa zase. To pove dovolj. Že nekaj časa sem čutil, da ne najdem prave poti kot Tom Dumoulin kolesar – s pritiski, ki jih je prinašala ta vloga, in pričakovanji različnih strani. Ustreči želim številnim ljudem. Želim si, da bi bila ekipa zadovoljna z mano, želim si, da bi bili srečni sponzorji, želim si, da bi bila srečna moja žena in družina. Ker sem želel ustreči vsem drugim, sem v zadnjem letu pozabil nase. Kaj si želim? Si še želim biti kolesar in na kakšen način?« je 30-letni Nizozemec povedal v videoposnetku, ki so ga objavili na spletni strani Jumba Visme.Njegova odločitev je presenetljiva v luči izjav s petkove predstavitve ekipe, na kateri je napovedal številne letošnje cilje, ne samo nastop na Touru z Rogličem, temveč tudi na kopici enodnevnih dirk, na katerih si je želel vrhunske rezultate. Njegov umik pa ni tako presenetljiv v luči tega, kar se mu je dogajalo v zadnjih dveh letih. Leta 2017 je Dumoulin slavil zmago na Giru in postal svetovni prvak v vožnji na čas, leta 2018 je tako Giro kot Tour končal na 2. mestu, bil je veliki up nizozemskega kolesarstva, da bi »oranžni« poleta 1980 spet osvojili rumeno majico.Njegovi načrti so se začeli rušiti s padcem v 4. etapi Gira 2019 (na papirju je bil Rogličev najnevarnejši tekmec), pri katerem si je poškodoval koleno in izpustil preostanek sezone. Tedaj je tudi predčasno zapustil ekipo Sunweb in se pridružil edini nizozemski ekipi svetovne serije Jumbu Vismi. Prišel je kot zvezdniška okrepitev, enakovredna Rogliču, vendar v lanski skrajšani koronski sezoni ni mogel iz sence Kisovčana, ki je na Touru osvojil 2. mesto in še drugič zapored osvojil rdečo majico na Vuelti.Pred štartom obeh dirk sta bila na papirju oba kapetana ekipe, na Touru je Dumoulin v 8. etapi ocenil, da tej vlogi ni kos, in dirko nadaljeval kot Rogličev pomočnik. Končal je na 7. mestu v skupnem seštevku. Na Nizozemčeve globlje težave pa je opozorila predvsem dirka po Španiji, ki jo je Dumoulin zapustil po 7. etapi, potem ko si je nabral že velik zaostanek za najboljšimi.Danes je razkril, da je bil že pred časom blizu odločitve o koncu kariere. »Po poškodbi kolena sem preživljal zelo težke čase, sledile so še prebavne težave, nato pa spomladi še pandemija koronavirusa. Lahko povem, da sem že bil bližje temu, da končam kariero, kot da jo nadaljujem,« je še povedal Dumoulin.Po takšni odločitvi, po kateri je zapustil ekipne priprave v Alicanteju in si vzel neplačan dopust, ni pričakovati, da se bo Dumoulin v tekmovalni pogon vrnil (če se sploh bo) pravočasno, da bi bil nared za Tour. V ekipi, ki naj bi jo poleg Rogliča in Kruijswijka sestavljali še, bodo morali bržčas najti zamenjavo. Lani je moral vrzel v ekipi za Tour po poškodbi Kruiswijka zapolnitiVodstvo ekipe sicer pravi, da je ta čas na prvem mestu Dumoulinovo zdravje in dobro počutje ter da ni šlo za tako nenadno odločitev, kot kažejo obajve v zadnjih dneh. »To je težka novica, nekaj časa bomo pogrešali zelo dobrega kolesarja. Vendar je na prvem mestu človek in ne športnik. O tem smo se večkrat pogovarjali in Tomu smo tudi nudili pomoč. Vseskozi so se zastavljala enaka vprašanja, zato se je po tesnem posvetu z nami odločil za prekinitev kariere, da bo lahko povsem okreval. Pri tej odločitvi ga podpiramo,« je povedal športni direktorRoglič, ki je moral ekipne priprave izpustiti zaradi samoizolacije (v njegovi bližini so se pojavile okužbe s koronavirusom), bo sicer sezono začel na dirki Pariz–Nica od 7. do 13. marca, vrhunec leta 2021 pa bo zanj kajpak Tour de France, na katerem naj bi se od 26. junija do 18. julija s Pogačarjem spet boril za rumeno majico.