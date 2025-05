Primož Roglič: Še vedno sem tukaj, gremo naprej!

Slovenska 14. etapa 108. dirke po Italiji se je dolgo zdela pravljična za Primoža Rogliča (Red Bull Bora Hansgrohe). Rožnato karavano je v Goriških brdih pričakala nepregledna množica navijačev. Večina je prišla ravno zaradi zasavskega orla, a vsi so pesti stiskali tudi za njegovega moštvenega kolega Jana Tratnika in Matevža Govekarja (Bahrain Victorious). Pravzaprav so enako bučno navijali za vse kolesarje v karavani, v kateri je po spustu v staro Gorico zarezal padec.

Vanj se je že tretjič na letošnjem Giru zapletel Roglič, ki se je sicer hitro pobral, a se mu je tedaj prvi del glavnine že odpeljal. Njegovi nekdanji moštveni kolegi iz ekipe Visma Lease a Bike so v boju za etapno zmago navili tempo v lovu na zadnje ubežnike, ob tem pa so s seboj odpeljali tudi nosilca rožnate majice Isaaca del Tora (UAE) in še kopico drugih kolesarjev iz prve deseterice v skupnem seštevku.

Results powered by FirstCycling.com

Ni pa med kandidati za vrh nastradal le Roglič, zadaj je ostal tudi drugouvrščeni Juan Ayuso in tretjeuvrščeni Antonio Tiberi … A slovenski navijači so bili kajpak osredotočeni na Rogliča, ki v Tratniku in Guliu Pellizzariju ni imel dovolj pomoči, da se še priključil Visminemu vlaku z Woutom van Aertom na čelu.

Temu sicer ni uspelo ujeti Kasperja Aasgrena (EF Education), ki je kot edini preživeli ubežnik slavil zmago na Trgu Evrope. Del Torova skupina, v kateri je bil tudi adut Visme Lease a Bike v skupnem seštevku Simon Yates, je za njim zaostala le 16 sekund. Rogličeva skupinica je imela za zmagovalcem 1:04 zamude, za rožnato majico pa 0:48. Tako je Rogla izgubil domala vse, kar je proti del Toru pridobil v vožnji na čas v 10. etapi – za rožnato majico zaostaja 2:23. Ostaja na 5. mestu, a sta ga tokrat prehitela Simon Yates in Richard Carapaz (EF Education First).

Kljub padcu nepozaben dan

»Precej je bilo akcije, ampak vzdušje je bilo neverjetno. Izjemno sem užival ob vsej podpori ob cesti. Bilo mi je v veliko čast. Vsak želi zmagat in biti najboljši, a tokrat smo bili od prvega do zadnjega deležni izjemne podpore. To je bilo nekaj najlepšega, vsekakor si bom zapomnil ta dan,« se je Roglič v pogovoru s slovenskimi poročevalci v Novi Gorici najprej dotaknil pozitivne plati dneva, kolesarskega praznika, ki je po oceni prirediteljev ob ceste privabil skoraj 100.000 navijačev.

Kasper Aasgren je v Novi Gorici slavil presenetljivo, a zasluženo zmago. FOTO: Blaž Samec

Manj navdušenja je bilo, ko je beseda nanesla na rezultatski izplen. »Nekega zadovoljstva ne morem imeti, bil bi zadovoljen, če bi imel toliko prednosti, kot imam zdaj zaostanka. Stvari moramo vzeti takšne, kakršne so, in iz tega izvleči, kar lahko,« je 35-letni Kisovčan v svojem slogu hitro sprejel stanje na terenu.

Jan Tratnik je v Goriških brdih rezal zrak za Primoža Rogliča. FOTO: Sašo Živec

»Vedeli smo, da bo izjemno spolzko, poskušali smo biti čim bolj spredaj na klancih in na spustih. V tistem trenutku nismo imeli vsega v rokah. Naši fantje so bili močni, Gulio, Jan in vsi drugi so delali ves dan. Naredili smo največ, kar smo lahko,« Roglič ni preveč premleval še ene nesreče, ki ga je doletela.

Prihaja njegov teren

V nadaljevanju dirke bo poskušal nadoknaditi njene posledice. Morda bo že jutri poskušal zmanjšati zaostanek, saj je pred njim 219-kilometrska 15. etapa s 3.900 višinskimi metri in vzponom na Monte Grappo. To naj bi bil njegov teren, kot štiri etape v Alpah, ki ga čakajo v zadnjem tednu. »Bomo videli, koliko bo to moj teren, moram videti, v kakšnem stanju bom jutri, potem moramo narediti načrt, kako iz dneva v dan potegniti največ,« je nadaljeval Roglič, ki je sicer ravno okreval po padcih v 9. etapi in na ogledu trase 10. etape.

Novogoriške ceste so bile prizorišče prave kolesarske bitke. FOTO: Blaž Samec

»Danes sem se počutil bolje, a sem spet naredil nekaj takšnih gibov, da sem spet čutil poškodovane mišice. Bomo videli, kako bo šlo, še sem tukaj, gremo naprej,« se Roglič kajpak ne bo vdal brez boja, v katerem bo lahko še naprej računal na Tratnikovo podporo.

Profil 15. etape Gira. FOTO: Infografika Delo

»Zelo lepo je bilo, to je bil moj najboljši dan po poškodbi v 6. etapi, zelo dobro sem se počutil. Žal pa je bilo spet nekaj smole za Primoža. Bili smo v ospredju, poznal sem spust, zato sva bila spredaj ob prihodu v Gorico. Vedel sem, da bi lahko bil ta krog v dežju drseč, ampak je žal spet prišlo do padca. Ostali smo zadaj, poskušal sem loviti priključek, a je bila skupina spredaj premočna,« je o padcu kapetana, ki ga ni mogel preprečiti povedal 35-letni Idrijčan, ki pa pred nadaljevanjem vseeno ostaja optimističen: »Zdi se mi, da moramo ostati pozitivni in se nam bo tudi nam nasmehnila sreča v naslednjem tednu, v katerem pa pričakujemo, da ne bodo odločale sekunde, temveč minute.«