Primož Roglič je dobil vse, Egan Bernal nič

V nadaljevanju preberite:

Šele v 17. etapi se je začela prava Vuelta! Na prvi od dveh preizkušenj po peklensko strmih asturijskih klancih so padle maske in razkrile, kar so si slovenski navijači želeli. Primož Roglič je na Lagos de Covadonga slavil epsko zmago in spet oblekel rdečo majico, ki bi morala njegova ostati vse do nedeljskega cilja v Santiagu de Compostela.