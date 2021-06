Primož Roglič: Pripravljeni smo za Tour

Lahko se kosajo z vsemi

Primož Roglič (levo) in Wout van Aert (desno) sta odlično sodelovala že na lanskem Touru. FOTO: Stephane Mahe/Reuters



Van Aert: Verjamemo v Primoža

Kolesja 108. Toura so se že začela vrteti. V Brestu je sicer na daljavo pred novinarje stopil, nesojeni zmagovalec lanske dirke, ki je moral tik pred zdajci rumeno majico predati rojaku. Rogla je prepričan, da se ni zmotil pri neobičajnem načinu priprave brez dirk ter da bo imel pravo podporo v še enem boju za zmago.»Naš pristop k dirki je res nekoliko drugačen, vendar sem se v preteklosti že pripravljal na podoben način. Tako je bilo tudi leta 2019, ko sem po Giru nastopil šele na Vuelti in se je to dobro izšlo. Običajno končam višinske priprave in sem nared. Tudi lani smo imeli zaradi pandemije dolg dirkaški premor. Sem samozavesten, zdaj moramo le videti, kako nam bo šlo,« Rogliča ne skrbi, da zgodovinska statistika ni na njegovi strani. Od leta 1939 ni bilo zmagovalca Toura, ki pred startom dirke dva meseca ne bi tekmoval.Kljub temu se je 31-letni Kisovčan odločil, da po dirki Liège–Bastogne–Liège 25. aprila ne bo več dirkal. Pet tednov je preživel na višinskih pripravah v Sierri Nevadi in Tignesu, kmalu pa bomo videli, kako dobro je izpilil svojo formo.Svetovna kolesarska sedma sila izraža dvom tudi o moči njegove ekipe v primerjavi z Ineosom, ki ima v svojih vrstah tri zmagovalce tritedenskih dirk in v celoti zasedbo, ki vzbuja strah med tekmeci. Nenazadnje ima tudi Pogačar letos na papirju močnejšo podporo ekipe UAE kot lani. »Tudi mi imamo supermočno ekipo, pripravljeni smo. Imamo močne fante, ki jim zaupam. Hočem se izkazati v najboljši luči, s celotno ekipo. Dali bomo vse od sebe in videli, kaj nam bo to prineslo,« zasedbi Jumba Visme zaupa Roglič, ki je kajpak moral odgovarjati tudi na vprašanja o vožnji na čas. Ta je bila za njegovo zmago usodna lani, saj je Pogačar v 20. etapi v gorski preizkušnji na čas na La Planche des Belles Filles izničil njegovo prednost.Letos sta na sporedu dve »uri resnice«, obe bolj ali manj ravninski, prva v 5. etapi (27,2 km) in druga v 20. etapi (30,8 km). »Proučili smo obe vožnji na čas, kako odločilni bosta, bomo videli šele na koncu Toura. Lani smo videli, da je kronometer lahko ključen in prinese velike razlike. S tem v mislih smo veliko trenirali na kolesu za kronometer, v to smo vložili veliko dela. Tudi glede tega bomo šele videli, kakšen bo izkupiček. Ko treniraš sam, ne vidiš, kako močni so tekmeci. Bomo videli,« je še povedal Roglič.Na vprašanja je odgovarjal tudi drugi zvezdnik v vrstah Jumba Visme, ki je bil lani najmočnejši Rogličev pomočnik, kljub temu je slavil tudi dve etapni zmagi. Podoben scenarij pričakuje tudi letos. Uvodni etapi s kratkima ciljnima vzponoma v Bretanji sta mu pisani na kožo.»Mislim, da je vsem jasno, da se lahko v uvodnih etapah borim za mesta pri vrhu. Jasno pa je tudi to, da je ekipa tukaj z enim velikim ciljem, to pa je najboljša možna uvrstitev v skupnem seštevku za Primoža. Velikega cilja nikoli ne bomo izgubili izpred oči. Pri tem ne vidim težav, po drugi strani pa bom imel proste roke, da se v zaključkih etap borim za vrhunske rezultate. Minulo nedeljo sem na DP v sprintu dosegal najboljše številke letos,« je van Aert, ki na Tour prihaja kot novopečeni belgijski prvak, dal vedeti, da so posledice majske operacije slepiča že za njim.»Za vsakega kolesarja so sanje nositi rumeno majico. Do vožnje na čas bom imel bržkone možnosti, da jo oblečem, in to bom imel v mislih,« je dodal in napovedal, da bo v gorskih preizkušnjah boj za rumeno majico prepustil Rogliču.»Zaupamo svojemu kapetanu. Primož je že večkrat dokazal, da je lahko v vrhunski formi takoj po višinskih pripravah. Mislim, da je zato spremenil način priprav in ni dirkal. Ob tem vedno ostaja vprašanje, saj nikoli ne veš, kako se bo telo odzvalo na prve dirke. Gotovo pa bo Primož na startu povsem svež in upam, da bo imel zaradi tega prednost na cilju,« se van Aert nadeja podobnega Toura kot lani. Le z drugim zmagovalcem.