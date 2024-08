Ni več dvomov, Primož Roglič gre na Vuelto

Bo po zmagah Tadeja Pogačarja (UAE) na Giru in Touru letos slovenska tudi Vuelta? To upanje je dobilo nov zagon, saj je ekipa Red Bull Bora Hansgroghe potrdila, da bo na štartu španskega kroga to soboto v Lizboni tudi Primož Roglič.

Nastop zasavskega asa je bil do zadnjega pod vprašajem, saj je zaradi težav, ki mu jih še povzroča poškodba hrbta (pri padcu v 12. etapi Toura si je zlomil vretence), izpustil sobotno klasiko San Sebastian, na kateri bi se moral po prvotnih načrtih vrniti na dirke po predčasnem koncu velike pentlje.

Še nekaj dni treninga je očitno dobro delo Rogliču, ki se bo v lov na svojo četrto zmago na dirki po Španiji – dobil jo je v letih 2019, 2020 in 2021 – podal kot kapetan močne Red Bullove osmerice. V njej bodo še letos drugouvrščeni z Gira Dani Martinez in prekaljeni ruski borec za velike etapne dirke Aleksander Vlasov, ki je zaradi padca prav tako predčasno končal Tour. V zasedbi bodo še zmagovalec letošnje dirke po Sloveniji Giovanni Aleotti, obetavni Nemec Florian Lipowitz, Roger Adria, Nico Denz in Patrick Gamper.

Ker je Rogličeva pripravljenost po petih tednih brez dirk neznanka, naj bi kot aduta za vrh v skupnem seštevku štartala tudi Martinez in Vlasov. »Na zadnjo tritedensko dirko sezone odhajamo z visokimi ambicijami. Izbrali smo osem kolesarjev, ki se ne bodo skrivali, temveč dirkali agresivno za vrh v skupnem seštevku. Morali pa bomo počakati še na to, kako dobro nam bo šlo. Ne nazadnje padci, poškodbe in pettedenski dirkaški premor niso bili idealna priprava za tritedensko dirko,« je povedal športni direktor Rolf Aldag.

Na Vuelti, ki se bo ta konec tedna začela na Portugalskem in se 8. septembra končala v Madridu, bo lansko zmago branil Rogličev nekdanji moštveni kolega Sepp Kuss (Visma Lease a Bike), z zelo močno zasedbo pa bo kljub Pogačarjevi odsotnosti nastopila ekipa UAE, ki jo bosta vodila João Almeida in Adam Yates.