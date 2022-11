Primož Roglič se vrača na dirke v Monaku

Kot je poročal portal cyclingnews.com bo na kriteriju po istih cestah, ki gostijo slovito dirko formule 1, nastopil tudi vodilni kolesar sveta Tadej Pogačar, ki se te dni mudi v Kolumbiji.

Prvi kolesar lestvice Mednarodne kolesarske zveze, je skupaj z zaročenko in prav tako slovensko reprezentantko Urško Žigart na povabilo Rigoberta Urana prišel v Kolumbijo, kjer bo častni gost dirke Giro de Rigo.

Pogačar in Roglič sta na dobrodelnem kriteriju Monaco Beking nastopila tudi lani in na prvi izvedbi stopila na zmagovalni oder. Roglič je zmagal, Pogačar je bil tretji. Med letošnjimi udeleženci dobrodelne kolesarske preizkušnje bodo tudi Peter Sagan, Elia Viviani, Matteo Trentin in Urška Žigart, ki imajo začasno prebivališče v Monaku.