Rivera končal v isti bolnišnici kot Bernal

Brandon Rivera je v bližini Bogote padel in si pri tem poškodoval roko; ima zlomljen komolec in dva izpaha, poroča portal Cyclingnews.com. Tri dni pred tem je hudo nesrečo utrpel njegov moštveni kolega Egan Bernal. Rivero so v četrtek po padcu prepeljali v isto bolnišnico, Universidad La Sabana, kjer že okreva njegov zvezdniški rojak Bernal.

Zmagovalec dirke po Franciji 2019 se je v ponedeljek poškodoval med treningom, ko je čelno trčil v avtobus, nato pa prestal operacijo zaradi več poškodb. Dan po operaciji je bil sicer že pri zavesti. Med drugim so kirurgi izvedli tudi poseg na hrbtenici, 25-letnik pa je za zdaj še na intenzivnem oddelku.

Poškodovani kolesar je bil po operaciji, ki so jo zdravniki označili kot »uspešno«, v torek popoldne ekstubiran »brez zapletov« in je imel »odličen odziv na zdravljenje«, so še sporočili iz klinike.

Bernalova ekipa Ineos Grenadiers je dodala, da je Kolumbijec prestal dve operaciji; z eno so zdravniki naravnali desno nogo, z drugi pa stabilizirali zlom vretenc. V sporočilu na družbenih omrežjih so dodali, da ima zmagovalec Gira ob tem še »predrto pljučno krilo«. Kljub poškodbam pa pri britanski ekipi menijo, da je Bernal na dobri poti do okrevanja.