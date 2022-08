Roglič je bil vrhunski, Evenepoel vesoljski

V nadaljevanju preberite:

Vožnji na kronometer ne pravijo zastonj ura resnice. To je preizkušnja, ki najbolj iskreno razkrije razmerja moči med kolesarji, in na 77. Vuelti je potrdila, da je letos na španskih cestah najmočnejši Remco Evenepoel (Quick Step). Belgijski as je bil razred zase na 30,9 km dolgi preizkušnji v Alicanteju, s katero je vrhunsko opravil tudi Primož Roglič (Jumbo Visma). Ne pa šampionsko, kot smo bili od njega vajeni v minulih letih. Če v nadaljevanju dirke ne bo prišlo do velikega zasuka, je njegov doseg tokrat 2. mesto.