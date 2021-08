Roglič je Jakobsenu privoščil rojstnodnevno darilo

V nadaljevanju preberite:

Fabio Jakobsen je na svoj 25. rojstni dan s tretjo etapno zmago na letošnji Vuelti nadaljeval svojo pravljično vrnitev po grozljivem padcu na lanski dirki po Poljski, ki bi ga lahko stal tudi življenje. Primož Roglič in njegovi tekmeci za vrh v skupnem seštevku pa so le sledili potezam ekip najboljših šprinterjev in pogledovali proti prerezu jutrišnje 17. etape, v kateri naj bi se naposled razplamtel boj za rdečo majico.