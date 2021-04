Roglič na vročem sedežu čaka na Pogačarja

Začela se je 60. dirka po Baskiji, z njo pa težko pričakovani prvi letošnji dvoboj med(Jumbo Visma) in(UAE). In to na spektakularni uvodni vožnji na čas v Bilbau, s katero je že odlično opravil Roglič. Pogačar se bo na 13,9 km dolgo progo podal kot zadnji ob 17.13.Roglič bi lahko tako kot Pogačar štartal med zadnjimi v skupini favoritov, vendar se je skupaj s svojo ekipo odločil drugače. Na traso se je podal kot deseti med vsemi kolesarji in prvi iz Jumba Visme. Njegov štartni čas ni bil značilen za kapetana ekipe, zato pa je bila brez dvoma vrhunska njegova predstava.Na začetnem 2,6 km dolgem vzponu na Santo Domingo je dosegel čas 7:47, popuščal pa ni tudi v nadaljevanju, v spustu in na sklepnem 600-metrskem klancu proti parku Etxebarria, na katerem najstrmejši naklon dosega 19 odstotkov. Dosegel je čas 17:17 (povprečna hitrost 48,220). V prvem delu proge ga je sicer za 5 sekund prehitel Pogačarjev moštveni kolega, ki pa je malo popustil v nadaljevanju in v cilju zaostal 2 sekundi.»Kar zabavno je bilo s kolesom za kronometer prepeljati dva vzpona in kopico ostrih ovinkov. Šel sem na vso moč, s svojo predstavo sem zadovoljen, bomo videli, kaj bo to pomenilo na koncu,« je v cilju povedal Roglič.V cilju je že kopica zvenečih imen, tudi zmagovalec dirke Pariz–Nica (po nesrečnih Rogličevih padcih)(Bora Hansgrohe), ki za »Roglo« zaostaja 31 sekund. S progo je opravil tudi Pogačarjev pomočnik pri ekipi UAEin dosegel čas 18:30 (45,049).(Ineos), s katerim se je Roglič lani srdito boril za zmago na Vuelti, je zaostal 45 sekund. Njegov moštveni kolega, ki je na papirju najnevarnejši Rogličev in Pogačarjev tekmec za končno zmago, je za Rogličem zaostal 28 sekund.