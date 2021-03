Roglič nad neporavnane račune iz leta 2020

V nadaljevanju preberite: Primož Roglič je sezono 2020 končal z zmago na Vuelti in kot najboljši na lestvici Svetovne kolesarske zveze (UCI). Slavil je 12 zmag, med njimi na dirki Liege–Bastogne–Liege zgodovinsko prvo slovensko na enem od petih kolesarskih spomenikov. Kolesarski novinarji so mu podelili prestižno zlato kolo, slovenski športni novinarji so ga drugič zapored razglasili za športnika leta. Kljub temu ima »Rogla« neporavnane račune s prvim koronskim letom.