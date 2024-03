Roglič ni imel svojega dne

Američan Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike) je skupni zmagovalec kolesarske dirke Pariz-Nica. Zadnjo etapo je sicer dobil Belgijec Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step). V okolici Nice (109,3 km) je imel ogromno težav slovenski as Primož Roglič (Bora-hansgrohe), ki je etapo končal kot 17., skupno pa je bil deveti.

Ena najbolj zanimivih etap v sezoni kolesarstva s petimi kategoriziranimi vzponi in 2350 višinskimi metri v vsega dobrih 100 km se je razživela ob vznožju četrtega klanca na Peille, kjer je večkrat napadel Evenepoel. V tretjem poskusu je s sabo odpeljal Jorgensona, kasneje pa se jima je pridružil še Rogličev moštveni kolega Rus Aleksandr Vlasov.

Remco Evenepoel je bil zmagovalec zadnje etape. FOTO: Thomas Samson/AFP

Hitro si je trojica v ospredju nabrala neulovljivo prednost slabih dveh minut, saj v zasledovalni skupini do danes vodilni Američan Brandon McNulty (UAE Team Emirates) in Danec Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) nista imela dovolj moči in pomoči za lovljenje vodilnih.

Štiriintridesetletni Roglič ni ujel najboljšega dne. V hladnih razmerah je izgubil stik z zasledovalno skupino do Ezeja 25 km pred ciljem, etapo pa sklenil kot 17. z zaostankom 4:04 minute.

V boju za zmago sta po zadnjem vzponu ostala Jorgenson in Evenepoel, po spustu pa je v sprintu brez pravega boja slavil Evenepoel in dosegel 54. zmago v karieri. Tretji je ciljno črto prečkal Vlasov z zaostankom 50 sekund. Peti je bil McNulty z 1:39 minute zaostanka.

Primož Roglič še ni našel prave forme. FOTO: Thomas Samson/ AFP

V skupnem seštevku je slavil Jorgenson in zabeležil največjo od treh zmag v karieri. Po osmih etapah je imel na koncu 30 sekund naskoka pred Evenepoelom. Tretji je preizkušnjo proti soncu končal McNulty z zaostankom 1:47 minute. Roglič je bil deveti z zaostankom 5:33 minute.

Dirko je od Slovencev začel tudi Luka Mezgec (Jayco-AlUla), a je po sobotni sedmi etapi odstopil in končal brez uvrstitve. Na preizkušnji je pomagal sprinterskemu kapetanu, Nizozemcu Dylanu Groenewegnu, ki je prav tako odstopil.

82. Pariz-Nica, skupni seštevek po osmih etapah:

1. Matteo Jorgenson (ZDA/Visma-Lease a Bike) 27:50:23

2. Remco Evenepoel (Bel/Soudal-Quick Step) 0:30

3. Brandon McNulty (ZDA/UAE Team Emirates) 1:47

4. Mattias Skjelmose (Dan/Lidl-Trek) 2:22

5. Aleksandr Vlasov (Rus/Bora-hansgrohe) 2:57

6. Luke Plapp (Avs/Jayco-AlUla) 3:08

7. Egan Bernal (Kol/Ineos Grenadiers) 4:03

8. Felix Gall (Avt/Decathlon AG2r) 4:35

9. Primož Roglič (Slo/Bora-hansgrohe) 5:33

10. Joao Almeida (Por/UAE Team Emirates) 6:08

Odstop v sedmi etapi: Luka Mezgec (Slo/Jayco-AlUla)