Bora Hansgrohe oživela, zmaga Vlasova, Roglič tretji

Primož Roglilč je še vedno v igri za uvrstitev na zmagovalni oder dirke Pariz–Nica. To je pokazala predzadnja, 7. etapa s ciljnim vzponom na La Madone d'Utelle, na katerem je njegova nova ekipa Bora Hansgrohe vendarle prišla na svoj račun. Zmago je slavil Aleklsander Vlasov, Rogla pa si je v skupinici favoritov prikolesaril 3. mesto.

Letošnja preizkušnja Pariz–Nica doslej ni upravičila slovesa dirke proti soncu, danes je bila pobeg od snega. Ker je na predvidenem cilju, smučarskem središču Auron, močno snežilo, so jo s 173 km skrajšali na 104 km, odločilen pa je bil vzpon na La Madone d'Utelle, do katerega je karavana prišla povsem premočena in premražena.

Kljub temu je Roglič že na prvih ovinkih klanca odvrgel dežno jakno in se pripravil na eno od ključnih bitk v boju za rumeno majico. V njem so pobudo prevzelo pomočniki Remca Evenepoela iz ekipe Soudal Quick Step, ki je upal na to, da bo izničil dobro minuto zaostanka za nosilcem rumene majice Brandonom McNultyjem. Podobne želje je imel tudi Roglič, ki si je v prejšnjih etapah prikolesaril kar 1:44 zaostanka.

Vendar se ne slovenski ne belgijski zvezdnik nista odločila za brezkompromisen napad. Ciljni vzpon je bil sicer dolg (15,3 km), vendar ne posebej strm s povprečnim naklonom 5,7 odstotka. Tako so bili vsi glavni akterji še skupaj dobra dve kilometra pred koncem.

Aleksander Vlasov se je veselil zmage v 7. etapi. FOTO: Thomas Samson/AFP

Tedaj se je iz skupine favoritov izstrelil Vlasov, edini preostali Rogličev pomočnik, ki je dobil zeleno luč za naskok na etapno zmago. Najboljši ruski kolesar je svojo nalogo opravil z odliko, tekmeci so ga lovili, vendar ga niso ujeli, ob tem pa je lahko Roglič vse do zaključka kolesaril v njihovem zavetrju. Na vso moč je na pedala pritisnil le v zadnjih metrih, v katerih je Evenepoel dobil šprint za 2. mesto.

Remco in Primož bosta iskala zasuk

Največ težav med vodilnimi je imel McNulty, ki je zaostal 27 sekund za Vlasovom in 19 za Rogličem in druščino. Američan ima zdaj le še 4 sekunde prednosti pred rojakom Matteom Jorgensonom (Visma Lease a Bike), 35 pred Dancem Mattiasom Skjelmosejem (Lidl Trek) in 36 pred Evenepeolom. Roglič se je v skupnem seštevku z 11. povzpel na 6. mesto in zaostanek zmanjšal na 1:21.

Morda je to še vedno preveč, da bi lahko upal na ponovitev končne zmage iz leta 2022, vendar sklepna 8. etapa vsekakor ponuja teren za spremembe v boju za rumeno majico. Pred 34-letnim Zasavcem in tekmeci je še 109 km s kar šestimi klanci in zaključnim spustom na Angleško promenado v Nici. Nekaj je gotovega, Evenepoel in Roglič na napad ne bosta čakala do zadnjega. Če ne prej, ga je pričakovati na predzadnjem vzponu na Eze, ki ga Rogla in drugi kolesarji, ki živijo v Monte Carlu in trenirajo v njegovi okolici, poznajo kot lastni žep.

Results powered by FirstCycling.com