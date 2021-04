Roglič po izgubi majice: Bili smo na napačni strani

Primož Roglič (tretji z desne) je v 4. etapi dirke po Baskiji rumeno majico predal Brandonu McNultyju (pred njim). FOTO: Bettiniphoto/UAE Emirates

Vsak dan gre za skupno zmago

Roglič je dal izjavo po dirki. FOTO: Luis Angel Gomez/Photogomezsport

V soboto dan odločitve

Na kolesarski dirki po Baskiji je slovenski as(Jumbo-Visma) po današnji etapi izgubil rumeno majico vodilnega. Pred zadnjima dvema etapama je drugi in za vodilnim Američanom(UAE Team Emirates) zaostaja 23 sekund. Čeprav ni še nič izgubljeno, z razpletom današnje četrte etape ni bil najbolj zadovoljen.»Če potegnemo črto pod etapo, smo bili na koncu malce na napačni strani,« je za spletno stran moštva ocenil 31-letni Kisovčan.»To je bil nov zahteven dan s še enim strmim vzponom. Od samega začetka je šlo na polno, kolesarili smo na vso moč, preden se je nekaj ubežnikov odpeljalo. Upali smo, da bomo dobili etapo, saj je bil Jonas () v zelo dobrem položaju, a se nam ni izšlo,« je dodal prvi kolesar lestvice Mednarodne kolesarske zveze.Četrto, sicer najdaljšo etapo od Vitorie do Hondarribie (189 km), je končal na 14. mestu, za vodilno skupino pa je skupaj z danes 12. rojakomzaostal 49 sekund. Za vodilnim McNultyjem Roglič zaostaja 23 sekund, tretji je Rogličev danski moštveni kolega Vingegaard (+0:28), četrti(+0:36), peti pa drugi slovenski zvezdnik Pogačar (+0:43).(UAE Team Emirates) je po današnjem 66. mestu ter z novimi 12 minutami zaostanka zdaj v skupnem seštevku 54. (+19:38).Roglič kljub slabšemu razpletu in dvomljivi taktiki moštva ostaja optimist. Nenazadnje ekipi ne bo treba braniti vodstva in bodo bolj razbremenjeni do zaključka dirke. »V Baskiji se vsak dan dirka na skupno razvrstitev. Nič drugače ne bo jutri in v soboto. Še vedno je dovolj priložnosti na tej dirki,« je še sklenil slovenski as.Da so s taktiko tvegali, je priznal tudi eden od športnih direktorjev Jumbo-Visme, ki moštvo spremlja v Baskiji, Nizozemec. »Za nas je zaključek etape predstavljal kar veliko taktično tveganje. Imeli smo priložnost za zmago z Jonasom, a smo se dolgo borili za dober položaj v etapi. Na vzponu na Erlaitz je Jonas opravil odlično delo, nato pa v manjši skupini do cilja ni porabil veliko moči, a se mu v šprintu ni izšlo,« je četrto mesto Danca ocenil Maassen. »Ni nikakršne drame, ker smo izgubili majico vodilnega. Vse bomo storili, da jo v zadnjih dveh dneh dobimo nazaj,« je še dodal športni direktor Jumbo-Visme.V petek bo na sporedu razgibana etapa od Hondarribie do Ondarroe (160,2 km). V soboto bo na vrsti še zadnja, kraljevska etapa od Ondarroe do Arrateja (111,9 km) s sedmimi kategoriziranimi vzponi.