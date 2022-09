Roglič ve, da nima več česa izgubiti

V nadaljevanju preberite:

Kjer se prepirata dva … Nadaljevanje poznate in v boju za rdečo majico na Vuelti, v katerem sta bila doslej v ospredju Remco Evenepoel (Quick Step) in Primož Roglič (Jumbo Visma), številni opozarjajo na tretjega kandidata za končno zmago v Madridu. Španski adut Enric Mas (Movistar) v zadnji teden dirke vstopa v položaju, ki mu omogoča tudi sanje o prvi zmagi na največji domači dirki. Po drugi strani pa Roglič lovi že četrto zaporedno in ve, da nima več česa izgubiti.