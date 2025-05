Rogliču ni dolgčas, bori se za odbitne sekunde

V nadaljevanju preberite:

Selitev karavane Gira v Italijo po uvodnih etapah v Albaniji je navrgla nepričakovanega junaka. V 4. etapi, v kateri je rožnato majico obdržal Mads Pedersen (Lidl Trek), je bil na ulicah Lecceja najhitrejši malo znani 23-letni Nizozemec Casper van Uden (Picnic-PostNL). Čeprav je šlo za začetek tridnevnega ravninskega šprinterskega festivala, se Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe) ni le skrival v glavnini.

»Tukaj nisem samo jaz, temveč tudi fantje, kot so Pedersen in drugi. To so njihovi dnevi, nočem početi tega, kar je namenjeno njim. Etape v Albaniji so mi bile sicer všeč, užival sem v njih,« je ob selitvi na peto italijanskega škornja dejal Roglič, ki ni skrival zadovoljstva z opravljenim delom v uvodnem delu 108. dirke po Italiji.