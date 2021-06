Štangljev načrt so izpeljali do potankosti

V nadaljevanju preberite:

Nadzirati dirko, Philu Bauhausu pripraviti šprint, zmagati in obleči zeleno majico. To je bil v alinejah načrt športnega direktorja Gorazda Štanglja pred uvodno etapo 27. dirke po Sloveniji od Ptuja do Rogaške Slatine. Njegova ekipa Bahrain Victoriousa ga je izpeljala do potankosti. Ob boju šprinterjev se je v glavnini lahko skrival prvi favorit za končno zmago Tadej Pogačar, ki pa ga bodo jutri tekmeci izzvali na savinjskih klancih.