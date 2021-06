Tadej Pogačar: Cesta bo pokazala, kdo je najmočnejši

Pozna vse ključne etape

Vsi za Pogačarja, Pogačar za vse. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP

Ozira se nase, ne na tekmece

Šampion lanskega Toura pravi, da se osredotoča nase in svojo ekipe, ne na tekmece. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Sopotnikiso med ključi njegove zmage na lanskem Touru poleg njegove izjemne telesne pripravljenosti izpostavili tudi njegovo umirjenost v odločilnih trenutkih. Zdi se, da 22-letni as na letošnjo dirko po Franciji ne prihaja nič drugačen – sproščen in vrhunsko pripravljen.»Vzdušje je nekoliko drugačno, tudi kraj je drugačen, štartamo v Brestu, lani smo v Nici. Veliko stvari pa je enakih okoli ekipe in covidnih protokolov. Je pa res, da ima vsaka dirka svojo zgodbo,« je Pogačar povedal v posnetem pogovoru, ki so ga v njegovi ekipi sestavili iz novinarskih vprašanj.Eno glavnih je, ali je nared za branjenje rumene majice. »Sproščen sem, po dirki po Sloveniji in DP se počutim dobro, pripravljenega in samozavestnega,« je odgovoril Pogačar, ki je umirjen bržkone tudi, ker ve, da je opravil »domačo nalogo«.»Po zmagi v Liegeu sem imel teden dni prosto, užival sem z domačimi in Urško. Nato sem opravil še medijske in sponzorske obveznosti. Sledil je ogled trase in višinske priprave, na katere sem se vrnil po dirki po Sloveniji. Po DP sem tukaj, med pripravami sem bil kar zaposlen,« se je Pogi ozrl na zadnja dva meseca, v katerih je od blizu spoznal ceste, na katerih bo potekala bitka za zmago.»Ogledal sem si veliko etap, osem ali devet. Prvi teden bo bolj živčen kot lani, vendar bo zabavno, predvsem cilja prvih dveh etap sta zahtevna. Nimamo pojma, kdo bo zmagal, razburljivo bo. Skoraj vse gorske etape v Alpah in Pirenejih sem si ogledal in vem, da bodo zelo zahtevne. O zadnjem tednu še ne razmišljam veliko, vem, da bo odločilen, vendar je do tja še daleč in na poti bo veliko pasti,« je Pogačar na hitro premeril tritedensko traso, za katero pravi, da se je bo loteval iz dneva v dan. Brez prehitevanja dogodkov in visokoletečih napovedi.»Osredotočan se na svojo ekipo in na svoje delo, ne oziram se veliko na druge. Na cesti bomo videli, kdo bo najmočnejši, kako se bo dirkalo. Šli bomo iz dneva v dan, poskušali sestaviti čim boljšo dirko in pazili, da nekje ne 'zaserjemo',« se Pogačar že zaveda, da je na koncu najbližje zmagi, ki se najmanj moti.Za to pa mora dobro delovati celotna ekipa, tako tista na cesti kot tista v spremljevalnih avtomobilih, v njih bo tokrat od štarta do cilja tudi slovenski športni direktor»Ekipa veliko pomeni, skoraj štiri tedne smo skupaj, če ni dobrega vzdušja, ni dobrih rezultatov. Vsako leto imamo super ekipo, na vsaki dirki se zelo dobro počutim. Najbolje je, da so vsi iskreni o svojem počutju in pričakovanjih, da niso nadležni in jezni, če kdo stori napako. Ne počutim pa se kot vodja, ki bi drugim ukazoval in jim dopovedoval, kaj morajo delati. Veliko fantov ima več izkušenj kot jaz.imajo največ izkušenj, eden od njih bo cestni kapetan, ki bo drugim v ekipi dajal smernice, kaj početi na cesti,« je ustroj zasedbe UAE orisal Pogačar.Njegova naloga se sliši sila enostavna, čeprav je najbolj zahtevna. »Moja naloga ni, da ukazujem drugim, temveč, da sem dober v skupnem seštevku,« je še povedal Pogačar. V njegovem besednjaku biti dober pomeni zmagati.