Tadej Pogačar dobil novo okrepitev za naslednjo sezono

Kolesarji ekipe UAE Emirates na čelu s slovenskim asom Tadejem Pogačarjem so dobili še drugo okrepitev za naslednjo sezono. Te se bo zagotovo razveselil prav Pogačar, saj se je ekipi pridružil Avstrijec Felix Grossschartner, ki je znan kot odličen hribolazec in pomočnik. Letos nastopa v dresu ekipe Bora Hansgrohe.

Osemindvajsetletni Avstrijec, ki ima doslej v karieri šest profesionalnih zmag, od tega dve domači in štiri na mednarodnih dirkah (dve na dirki po Turčiji, po eno pa na dirki po Alpah in dirki po Burgosu), je podpisal dveletno pogodbo.

»Kot ekipa še naprej rastemo«

»Navdušen sem, da se bom pridružil ekipi UAE Team Emirates, in veselim se izzivov v prihodnosti. To je ena najboljših ekip na svetu in vesel sem, da bom del nje. Prepričan sem, da imam kakovost in da lahko ekipi veliko pomagam,« je dejal Grossschartner, ki ima najboljšo skupno uvrstitev na največjih dirkah deveto mesto, to je leta 2020 osvojil na Vuelti.

»Kot ekipa še naprej rastemo in prihod Felixa je dokaz za to. Je zelo nadarjen kolesar, ki zna pomagati kapetanom, pa tudi zagrabiti priložnost, ko dobi proste roke. Veseli smo, da smo ga pridobili,« pa je z novo okrepitvijo zadovoljen športni direktor ekipe Mauro Gianetti.