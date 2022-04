Tadej Pogačar kraljuje na vrhu kolesarske družine

Tadej Pogačar ostaja prvi kolesar sveta na zadnji lestvici Mednarodne kolesarske zveze (Uci). Slovenija ob tem nima več treh kolesarjev med štirimi najboljšimi, saj sta Primož Roglič in Matej Mohorič izgubila po eno mesto in sta tretja in peta. Slovenijo je na lestvici držav, kjer je pred tednom dni prvič povedla, prehitela Belgija.

Belgija spet pred Slovenijo

Mladi kolesar s Klanca pri Komendi, ki je prejšnji konec tedna zaradi osebnih razlogov izpustil dirko Liege - Bastogne - Liege, ohranja prepričljivo vodstvo na svetovni lestvici, ki jo je Uci objavil danes. Dvakratni zaporedni zmagovalec dirke po Francije iz ekipe UAE Team Emirates ima 5281 točk in s tem več kot 1700 točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem, Belgijcem Woutom Van Aertom iz ekipe Jumbo-Visma (3526).

Matej Mohorič FOTO: Benoit TessierReuters

Ta je prehitel svojega ekipnega kolega Rogliča, ki je po večtedenski odsotnosti zaradi poškodbe zdrsnil na tretje mesto. Prav tako je za eno mesto na novi lestvici zdrsnil tretji Slovenec Matej Mohorič (Bahrain Victorious), ki ga je na četrtem mestu prehitel zmagovalec dirke Liege - Bastogne - Liege, Belgijec Remco Evenpoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team).

Ob premikih na vrhu lestvice med posamezniki je prišlo tudi do spremembe na vrhu med državami, kjer Belgija spet vodi, Slovenija pa je zdaj na drugem mestu. Razlika je več kot 1700 točk (14690:12944).

Na vrhu Nizozemka, najboljša Slovenka Eugenia Bujak

Od preostalih Slovencev je med posamezniki najvišje Jan Polanc (UAE Team Emirates) na 129. mestu, sledi mu Jan Tratnik (Bahrain-Victorious) na 141. Med 500 najboljšimi kolesarji sta še Luka Mezgec (BikeExchange-Jayco) na 356. in Matevž Govekar (Tirol KTM) na 425. mestu. Med ženskami je na vrhu ostala Nizozemka Annemiek van Vleuten (Movistar), najboljša Slovenka je še naprej Eugenia Bujak (UAE Team ADQ) na 53. mestu.