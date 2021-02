Tadej Pogačar pozna Džebel Hafit kot domači Krvavec

Danes že na polno

Slovenski kolesarski asbo na torkovi tretji etapi branil vodstvo v skupnem seštevku dirke po Združenih arabskih emiratih. Danes je na povsem ravninskem kronometru osvojil četrto mesto, v torek pa ga čaka spopad s prvo od dveh gorskih etap z vzponom na Džebel Hafit. Slednjega 22-letnik primerja z domačim vzponom na Krvavec.Kolesar s klanca pri Komendi je danes v vožnji na čas po otoku Hudajrijat na vijugastih kolesarskih stezah dokazal, da v tej disciplini hitro napreduje. Na 13 kilometrov dolgi trasi je za svetovnim prvakom v vožnji na čas Italijanomzaostal za vsega 24 sekund.»Danes je šlo na kronometru na polno. Vem, da sem bil v dobri formi pred štartom, a na koncu štejejo sekunde. Res sem zadovoljen, da sem odpeljal tako, kot sem,« je po koncu za svoje moštvo UAE Team Emirates v slovenščini povedal Pogačar.Po zahtevnem začetku v prvi etapi, razplet je krojil močan bočni veter, in zanimivem kronometru se mladi zvezdnik svetovnega kolesarstva zaveda, da previdnost do konca dirke ne bo odveč. Prva preizkušnja svetovne serije bo na sporedu do 27. februarja, če vmes tako kot lani ne bodo posegle okužbe z novim koronavirusom.»Lani se je pač tako izšlo, nič se ni dalo narediti in bil sem drugi v skupni razvrstitvi. Letos organizatorji malo bolj skrbno jemljejo zadevo. Bolj se pazimo vsi. Ekipa Alpecin-Fenix danes žal ni smela štartati, saj je bil nekdo od spremljevalnega osebja pozitiven na covid-19,« je sprva dejal Pogačar.»Previdni so organizatorji, previdni smo kolesarji in spremljevalno osebje, ampak se zgodi. Lahko da so že z letala oziroma letališča prinesli virus, nikoli ne moreš vedeti. Na dva dni se testiramo in sledimo protokolom. Upamo, da se izpelje do konca ter da dirkamo v pravem pomenu besede. Na žalost ene ekipe ni več,« je še na to temo dejal drugi kolesar lestvice UCI.V torek ga čaka prvi pravi gorski preizkus. Na vrsti je namreč tretja etapa (166 km) s ciljnim vzponom na Džebel Hafit (10,6 km/6,8 %). »Klanec poznam zelo dobro, je že skoraj tako kot domači Krvavec. Res mi je všeč klanec in zagotovo bomo do cilja videli dobro predstavo. Treba je braniti rdečo majico. Videli bomo, kako bodo dirkale preostale ekipe. Upam na čim boljše noge,« pravi odlični hribolazec.Branil bo pet sekund naskoka pred Portugalcem(Deceuninck-Quick-step), tretji je po spremembi vrstnega reda prve etape po posredovanju žirije tekmovanja Italijan(Deceuninck-Quick-step), ki zaostaja za 18 sekund.V boju za rdečo majico vodilnega bodo vsaj še Britanec(Ineos Grenadiers) z 39, Američan(EF Education-Nippo) z 41 ter Italijana(Bahrain Victorious) in(Deceuninck-Quick-step) s 50 oziroma 55 sekundami zaostanka. Ostali favoriti so že v prvi etapi v močnem bočnem vetru zaostali osem minut in pol.Tretja etapa od letališča v bližini Al Aina do Džebel Hafita se bo začela ob 9.25 po našem času.