Tadej Pogačar se ne boji plešaste gore

V nadaljevanju preberite:

Alpe so že pozabljene, po prvem dnevu premora so se noge spet zavrtele v ravninski 10. etapi, v kateri je Mark Cavendish slavil že 33. zmago na Touru, Tadej Pogačar pa je brez večjih težav ubranil rumeno majico. Danes pa je že na sporedu vrhunec drugega tedna dirke, morda celotnega Toura. Vrača se zloglasni Mont Ventoux in to ne enkrat, temveč dvakrat.