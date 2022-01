Tadej Pogačar z mislimi tudi pri dirki po Italiji

Najboljši kolesar lanskega leta Tadej Pogačar je potrdil, da bo letos dirkal tako na francoski »pentlji«, na kateri bo lovil tretjo zaporedno zmago, kot tudi na dirki po Španiji, ki jo je imel v načrtu tudi lani, a na njej potem ni nastopil. Kot je povedal v videokonferenci, se bo morda prihodnje leto udeležil tudi italijanskega kroga.

»Giro je že od nekdaj ena od mojih najljubših dirk, je blizu Slovenije, včasih tudi v Sloveniji. Zelo si želim nastopiti na dirki po Italiji, ampak letos je to neizvedljivo. Mogoče prihodnje leto,« je v sklopu medijskega dneva njegove ekipe UAE Team Emirates povedal 23-letni as s Klanca pri Komendi.

Da bi imel na Giru ogromno navijačev, ni dvoma, a glede na uspehe, ki jih niza v zadnjih letih, med drugim je lani dobil dirko po Franciji, dve prestižni klasiki (Liege–Bastogne–Liege in dirko po Lombardiji) ter kot prvi Slovenec osvojil še olimpijsko kolajno v kolesarstvu (3. na cestni dirki v Tokiu), jih tudi na drugih preizkušnjah ne bo manjkalo.

Priložnosti za opazovanje njegovih vrlin bo veliko, saj so mu v ekipi dodobra zapolnili tekmovalni koledar. »Menim, da smo maksimalno izpolnili koledar. Imel bom predvidoma 97 štartov, od tega dva 'grand toura'. To ni preveč, ampak če hočeš biti na vsaki dirki v dobri formi, je to nek maksimum. Lani sem imel precej manj štartov,« se je na lansko sezono ozrl Pogačar.

Prvič letos na štart 26. februarja

Kot je ponovil, bo tudi letos branil zmago na francoski pentlji, v načrtu pa ima, tako kot lani, tudi dirko po Španiji. »Veliko večja možnost je, da se udeležim Vuelte, ni pa stoodstotno, ker pač nič ni stoodstotno. Upam, da se bo vse izšlo po načrtu,« je dejal in omenil še nekaj velikih dirk, tudi od Tirenskega do Jadranskega morja, kjer bo prav tako branil zmago, pa Milano–San Remo, Flandrijo (zanjo pravi, da bo bolj opazoval in nabiral izkušnje, a skušal izkoristiti priložnost, če se bo ponudila) in druge.

Prva v njegovem sporedu pa bo dirka po Združenih arabskih emiratih med 20. in 26. februarjem, kjer bo tudi v vlogi branilca skupne zmage. »Ta dirka je ena pomembnejših za našo ekipo. Če želiš biti med najboljšimi na kateri koli dirki, moraš biti res v formi, tako da se je treba tudi za to pripraviti. Ne moreš se le pojaviti tam,« je poudaril Pogačar.

Na to dirko se bo del ekipe, ki bo nastopil na njej, konec tega meseca in v prvi polovici februarja pripravljal tudi na višini v Sierri Nevadi. Toda slovenski zvezdnik je že zdaj zadovoljen s svojo pripravljenostjo. »Sem tam, kjer si želim biti. Forma je za januar v redu, imam pa na voljo še nekaj časa, da jo izpilim.«

Kakor je razkril, se v ekipi zelo dobro razumejo, tudi z novinci, med katerimi je tudi Portugalec Joao Almeida, za katerega Pogačar pravi, da lahko dobi letošnjo italijansko pentljo. Bolj kot konkurenca ga skrbi covid-19. »Kar zadeva koronavirus, smo zelo pazljivi, imamo natančna navodila od kluba, se čuvamo, higiena je na prvem mestu, maske nosimo tudi v mehurčku ... Najbolj me je strah letalskih poletov, saj si takrat v majhnem prostoru najbolj izpostavljen. Treba se je pač razkuževati, nositi maske, kar pa delamo zdaj že dve leti,« je še povedal Pogačar.