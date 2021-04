V bitki za baretko bo moral napasti Roglič

V nadaljevanju preberite:

Dirka po Baskiji ni tako dolga in pomembna kot Tour de France, a je zaradi »visokooktanskega« dirkanja in prvega sezonskega dvoboja med Primožem Rogličem (Jumbo Visma) in Tadejem Pogačarjem (UAE) pritegnila vso pozornost kolesarskih navdušencev v Sloveniji in po svetu. Jutri bo na njej dan D, sklepna 6. etapa s kar sedmimi vzponi v 111,9 km, ki bo odločila zmagovalca. Čeprav pred njo rumeno majico nosi Američan Brandon McNulty, favorita ostajata slovenska asa.