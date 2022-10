V pokoj gredo tri legende, ki so vladale pred Rogličem in Pogačarjem

V nadaljevanju preberite:

V sodobnih časih nemalokrat preveč lahkomiselno izrečemo ali zapišemo besedo legenda, ki ni sporna pri treh kolesarjih, ki jih ta konec tedna čaka slovo od profesionalne karavane. Proti sončnemu zahodu bodo odjezdili Alejandro Valverde, Vincenzo Nibali in Philippe Gilbert, ki so kolesarskemu svetu vladali v dobi pred Primožem Rogličem in Tadejem Pogačarjem.