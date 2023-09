Vingegaard v solzah odprl lov na Kussovo rdečo majico

V nadaljevanju preberite:

Kolesarje Jumba Visme je pred štartom 16. etape Vuelte pretresla novica, da je njihov moštveni kolega Nathan Van Hooydonck po prometni nesreči, ki jo je v Antwerpnu povzročil zaradi nenadne slabosti, v umetni komi. Takrat je padla odločitev, da bodo jumbovci dobili etapo in mu je posvetili. Do nje pa niso prišli tako složno, kot je bilo pričakovati. Jonas Vingegaard ni le zmagal, hote ali ne je napadel dva moštvenega kolega Seppa Kussa in Primoža Rogliča.