Angola ni bila kos Poljski, jutri bo izzvala Slovenijo

V Kaunasu so se začele košarkarske kvalifikacije za nastop na olimpijskih igrah. Na turnirju v Litvi, na katerem nastopa tudi slovenska reprezentanca, je Poljska za uvod zanesljivo ugnala Angolo s 83:64 (62:45, 43:31, 24:19). Slovenija bo prvi dvoboj v okviru skupine B odigrala v sredo proti Angoli.



Poljaki, ki jih s klopi vodi Mike Taylor, so si že v prvem polčasu priigrali prednost 12 točk, potem ko je afriški predstavnik še ob koncu prve četrtine vodil z 18:17. V nadaljevanju je Poljska prednost le še povečala in na koncu slavila zmago z 19 točkami razlike. Z 22 točkami je bil najbolj razpoložen med Poljaki Mateusz Ponitka, 16 jih je dodal AJ Slaughter. Najboljši strelec tekme pa je bil angolski center Yanick Moreira s 27 točkami.



Angola bo v sredo ob 15.30 prva tekmica slovenske izbrane vrste. Angola je bila od Barcelone 1992 pa do Pekinga 2008 sicer redna udeleženka OI, a do odmevnejšega rezultata še ni prišla. Pred turnirjem v Kaunasu je odigrala le dve pripravljalni tekmi proti selekciji Katalonije in ekipi Joventuta iz Badalone. Slovenci in Angolci so do sedaj odigrali tri medsebojne tekme, zadnjo na SP 2014, prav vse pa so dobili slovenski košarkarji.

