Azzuri ne blestijo le na euru, leteli so tudi v Beogradu

Evropski prvak s Slovenijo in selektor Srbije Igor Kokoškov se ne bo izognil kritikam. FOTO: FIBA.basketball



Čehi presenetili v Kanadi, Nemci v Splitu

Jan Vesely je bil češki junak. FOTO: FIBA.basketball

Nemec Moritz Wagner si je dal duška proti Braziliji. FOTO: FIBA.basketball

Zmagovalci kvalifikacijskih turnirjev za uvrstitev na olimpijske igre v Tokiu, ki bodo med 24. julijem in 9. avgustom, so Italija, Češka, Nemčija in Slovenija. Prav vse reprezentance so bile boljše od gostiteljev turnirjev. Najbolj boleč poraz so doživeli Srbi, ki so pod taktirko selektorja in evropskega prvakaizgubili z Italijani s 95:102.»Razočaran sem nad igro na tem turnirju. Obe moštvi sta igrali hitro, a zmagala je boljša reprezentanca. Ni drame, očitno je, da vse to doživljamo preveč čustveno, igralci in jaz. Za nas je bila tekma preveč čustvena, ne bomo igrali v Tokiu. Kot moštvo nismo bili pripravljeni, da se žrtvujemo za odhod v Tokio. Posameznik ne zmagujejo. Nismo zaslužili OI in to ne velja le za to tekmo, pač pa za celotni turnir,« je po velikem polomu povedal slovenski junak iz leta 2017.Najbrž zadnjič je v dresu Srbije igral. »Vroče ali hladne glave, vseeno je. To je velik neuspeh. Italijani so prišli fizično in mentalno pripravljeni, igrali so sijajno tekmo. Ne morem reči, da se nismo borili in bili marljivi, kot na vseh tekmah. Iz tega neuspeha se moramo nekaj naučiti,« pa je dejal srbski organizator igre, ki je prav v minuli klubski sezoni blestel pri Virtusu iz Bologne in ga popeljal do naslova italijanskega prvaka.Najučinkoviteji italijanski košarkar je bilz 22 točkami, dodal je še ducat skokov.Srbski mediji in tudi večina košarkarjev so bili soglasni. »To je ena od največji sramot!«V Victorii v Kanadi so češki košarkarji na finalni tekmi visoko premagali Grke s 97:72, še prej v razburljivem dvoboju gostitelje po podaljšku (103:101) in v uvodni tekmi za vsega točko še Urugvaj (80:79) ter si zagotovili zadnjo vozovnico za letošnje poletne olimpijske igre.Junak finalnega dvoboja na kanadskem turnirju je bil nekdanji košarkar ljubljanskega Slovana, ki je Grkom nasul 16 točk, hkrati pa je pobral osem žog pod obema obročema ter zbral po pet podaj in ukradenih žog. Poleg njega se je izkazalz 20 točkami in sijajnim metom iz igre 8-9, pri Grkih pa je bil najbolj učinkovits 14 točkami.Na turnirju v Splitu so nekoliko presenetljivo slavili Nemci. Potem ko so v polfinalu premagali Hrvaško s 86:76, pri kateri je NBA zvezdnikdosegel kar 38 točk, so bili v finalu s 75:64 boljši še od Brazilije, ki jo je sklopi vodil sloviti sloviti HrvatSlovenija bo na letošnjem olimpijskem turnirju igrala v skupini C, v prvem delu tekmovanja pa se bo pomerila z Argentino, Japonsko in Španijo. V skupini A so Iran, Francija, ZDA in Češka, v skupini B pa Avstralija, Nigerija, Nemčija in Italija.