Harrison po polomu sezone: »Nisem se zavedal, kako velik je Dončić v Dallasu«

Generalni menedžer košarkarske ekipe Dallasa, Nico Harrison, se je po klavrnem koncu sezone, ki jo je zaznamoval predvsem odmeven februarski odhod Luke Dončića v Los Angeles, soočil z novinarji. V pogovoru je branil svoje poteze, za slabe rezultate okrivil poškodbe, hkrati pa presenetljivo priznal, da je pred menjavo podcenjeval globino vezi med slovenskim zvezdnikom in navijači Dallasa.

Glavna tema pogovora je bila seveda še vedno vroča menjava, ki je Dončića poslala k Jezernikom v zameno za Anthonyja Davisa, Maxa Christieja in izbor na naboru. Menjava je sprožila val ogorčenja med navijaško bazo Dallasa, kar je očitno presenetilo tudi Harrisona. »Vedel sem, da je Luka pomemben za našo navijaško bazo, nisem se pa zavedal, v kakšni meri,« je po navedbah različnih medijev dejal 52-letni Harrison na novinarski konferenci ob koncu sezone.

Kljub temu priznanju pa Harrison vztraja pri svoji odločitvi in jo brani z argumenti o analitičnem pristopu in dolgoročni viziji. »Vse, kar počnemo, je brez čustev in preverjeno z obsežnimi analizami,« je poudaril in znova ponovil svojo zdaj že znamenito mantro, da »obramba dobiva prvenstva«, s čimer je posredno upravičeval odhod napadalno izjemnega Dončića.

»Tu sem, da sprejemam odločitve v dobro kluba in nekatere bodo pač nepriljubljene. Ta je bila očitno zelo nepriljubljena.« FOTO: Kevin Jairaj/Reuters

Harrison se ne strinja z glasnimi kritikami in vzkliki »Odpustite Nica!«, ki so odmevali v dvorani American Airlines Center, še posebej ob Dončićevi prvi vrnitvi v Dallas, ko je nekdanjemu klubu v dresu Lakersov nasul 45 točk. »Menim, da sem opravil dobro delo in mislim, da ni pošteno, da me sodijo ob vseh letošnjih poškodbah,« se je branil Harrison. »Sodite me lahko, ko bo moje delo končano. Ko se bo naša ekipa prihodnje leto vrnila po poškodbah, se bomo borili za naslov prvaka.«

Prav številne poškodbe ključnih igralcev so bile po Harrisonovem mnenju glavni razlog za neuspešno sezono. Anthony Davis, osrednja figura, pridobljena v menjavi, je bil v zadnjih treh mesecih poškodovan kar trikrat, Kyrie Irving pa si je strgal križno vez in bo odsoten vsaj do januarja prihodnje leto. »Če bi navijači na parketu videli ekipo s Kyriejem, Davisom, PJ Washingtonom, Dereckom Livelyjem in Klayem Thompsonom, bi razumeli našo vizijo. Prepričan sem, da je ta ekipa vredna šampionskega prstana, a žal zaradi poškodb te vizije še nismo uresničili,« je še dejal.

Odnos z lastniki in izogibanje vprašanju o Luki

Harrison je zanikal tudi namigovanja nekaterih medijev v Dallasu, med njimi portala Mavs Moneyball, da naj bi se njegov odnos z lastniki oziroma guvernerjem ekipe Patrickom Dumontom po kontroverzni menjavi poslabšal. »V bistvu je najin odnos s Patrickom Dumontom še močnejši, saj po tem poslu, ki naju povezuje, veliko več govoriva,« je zatrdil Harrison. »Javno se je izpostavil in me podprl, tega ne bom vzel kot samoumevno. To moram upravičiti.«

Kljub obrambni drži pa je Harrison priznal, da čuti nezadovoljstvo navijačev. »Ko 20 tisoč ljudi skandira proti tebi, vse to seveda občutiš. Čutim jezo navijaške baze,« je dejal, a takoj dodal: »Vendar imam podporo ekipe, sodelavcev in lastnikov, ki mi pomagajo. Tu sem, da sprejemam odločitve v dobro kluba in nekatere bodo pač nepriljubljene. Ta je bila očitno zelo nepriljubljena.«

Na neposredno vprašanje, ali meni, da je Luka Dončić igralec, sposoben osvojiti šampionski prstan (kar mu z Dallasom ni uspelo, čeprav je ekipo popeljal do konferenčnega in velikega finala), pa se je Harrison spretno izognil. »To vprašanje ni ravno pošteno, saj Luke ni več v tej ekipi. Vzhičen sem nad dejstvom, da imamo ekipo, ki je sposobna osvojiti naslov in to bomo pokazali naslednje leto,« je zaključil generalni menedžer Dallasa, ki očitno ostaja prepričan v pravilnost svojih odločitev kljub turbulentni sezoni in nezadovoljstvu navijačev.