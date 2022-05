Boston izenačil serijo, Golden State potrebuje le še zmago

V zadnjih 45,7 sekunde je Stephen Curry zadel kar osem prostih metov na poti do preobrata v zadnji četrtini, ki je v domačem San Franciscu košarkarjem Golden State Warriors prinesel vodstvo s 3:1 v zmagah v seriji konferenčnega polfinala zahodne konference z Memphis Grizzlies.

Prva tekma večera je bila na sporedu v Milwaukeeju, kjer so branilci naslova Bucks morali priznati premoč Boston Celtics s 108:116. Tudi Kelti so slavili zmago po zaslugi izvrstne zadnje četrtine, v kateri je blestel predvsem izkušeni 35-letni Al Horford, ki se je izkazal z rekordom kariere, ko gre za dvoboje končnice (30 točk). Izid v seriji konferenčnega polfinala vzhodne konference je že drugič izenačen (2:2), peto tekmo bo gostil Boston.

Tudi Jayson Tatum je dosegel 30 točk, od tega 12 v zadnji četrtini (28:43), ko je Horford prispeval kar 16 točk. Marcus Smart je prispeval 18 točk in s soigralci uspešno zapolnil dve veliki vrzeli: Jaylen Brown je zaradi težav z osebnimi napakami odigral manj kot polovico zadnje četrtine, center Robert Williams pa zaradi bolečin v kolenu sploh ni nastopil. Giannis Antetokounmpo je poleg 34 točk prispeval še 18 skokov in pet asistenc.

Monty Williams trener leta v ligi NBA

Monty Williams je trener leta v severnoameriški košarkarski ligi NBA. Kot je sporočilo vodstvo lige, si je 50-letni trener ekipe Phoenix Suns, ki se v polfinalu zahodne konference meri z Dallas Mavericks Luke Dončića – dvoboj na štiri zmage je izenačen na 2:2 –, naziv pridobil, potem ko je moštvo iz Arizone popeljal do prvega mesta v rednem delu.

Sonca so pod vodstvom Williamsa to sezono v rednem delu nanizala 64 zmag za prvo mesto na zahodu in v ligi. Kot so v ligi NBA še zapisali v izjavi za javnost, je Williams v glasovanju za trofejo Red Auerbach premagal trenerja Memphis Grizzlies Taylorja Jenkinsa in prvega moža Miami Heat Erika Spoelstro.

Williams je v glasovanju prejel 458 točk (81 za prvo mesto), na drugem mestu je končal Jenkins z 270 (17), na tretjem pa Spoelstra z 72 točkami (1). Williams, ki je sonca prevzel leta 2019 in jih povsem poživil, je prvič v karieri osvojil to nagrado in je tretji trener Phoenixa v zgodovini lige, ki mu je pripadla ta čast po Cottonu Fitzsimmonsu (1988/89) in Miku D'Antoniju (2004/05).