Boston po zgodovinski 18. naslov, Golden State beži Jordanu

Boston Celtics ima priložnost postati rekorder po številu naslovov, ki si ga zdaj s sedemnajstimi deli z Los Angeles Lakers, Golden State Warriors pa se lahko odlepi od Chicago Bulls, s katerim si s šestimi naslovi (biki so vse osvojili v eri Michaela Jordana) deli tretje mesto. Golden State, ki je v finalu zahodne konference premagal Dallas Mavericks s 4:1 v zmagah, pred tem pa je nadigral Denver Nuggets (4:1) in Memphis Grizzlies (4:2), bo trinajstič nastopil v finalu oziroma šestič v zadnjih osmih sezonah.

V tem stoletju je slavil 2015, 2017 in 2018, izgubil pa 2016 in 2019. Odtlej se dve sezoni ob izostanku poškodovanih nosilcev igre sploh ni uvrstil v končnico. Boston je imel težjo pot do finala. V uvodnem krogu končnice je odpihnil zvezdniški Brooklyn Nets z Goran Dragićem s 4:0, nato je v sedmi tekmi premagal branilce naslova Milwaukee Bucks, odločilno sedmo tekmo pa je dobil tudi proti podprvaku 2020 Miami Heat.

Boston bo triindvajsetič igral v finalu. V tem stoletju je zmagal leta 2008, nazadnje pa je v finalu igral 2010, ko je moral na sedmi tekmi premoč priznati svojemu večnemu tekmecu iz Los Angelesa, s katerim sta v prvem delu druge polovice prejšnjega stoletja kraljevala v ligi NBA. Los Angeles Lakers bo še dolgo rekorder po nastopih v finalih (32), Boston pa prav tako po številu zaporednih naslovov. Osem jih je nanizal od 1959 do 1966.

Le dva kandidata za nagrado MVP

Golden State in Boston se bosta v finalu srečala šele drugič v zgodovini; leta 1964 so Celtics zmagali v petih tekmah. Medsebojno razmerje v zadnjih sezonah je na strani Bostona, ki je dobil pet od zadnjih šestih dvobojev. Edino tekmo so Warriors dobili 17. decembra lani (111:107), zadnja tekma 16. marca pa se je končala z zmago Celtics s 110:88. Stavniška razmerja so v povprečju na strani Golden State Warriors. Bet365 na končno zmago Sanfranciščanov ponuja kvoto 1,64, Bostončani imajo kvoto 2,35. Športna loterija Slovenije ima podobno razmerje (1,57/2,10). Zelo nizka kvota (1,10) je, da bo serija trajala več kot štiri tekme, prav tako pa so stavniške hiše enotne v oceni, kdo je favorit za naziv najkoristnejšega igralca finala (MVP).

Glede na to, da MVP vedno prihaja iz vrst zmagovalcev, Bet365 za prvega zvezdnika Warriors Stephena Curryja ponuja kvoto 1,90, za glavnega igralca Bostona Jaysona Tatuma pa 2,75. Sledijo Jaylen Brown (Boston, 11,00), Klay Thompson (Golden State, 15,00), Draymond Green (Golden State, 15,00), Marcus Smart (Boston, 23,00), Jordan Poole (Golden State, 26,00), Andrew Wiggins (Golden State, 26,00), Al Horford (Boston, 51,00), ...

Golden State (razmerje zmag in porazov 53:29) bo imel prednost domačega terena, saj je v rednem delu dobil več dvobojev od tekmeca (51:31). Prva tekma bo v noči na petek (03.00) po srednjeevropskem času v dvorani Chase Center v San Franciscu. Druga tri dni kasneje prav tako, nato pa se bo serija na štiri zmage preselila na vzhodno obalo, kjer sta naslednji dve tekmi predvideni 9. in 11. junija po srednjeevropskem času. Termini morebitnih dvobojev so še 14. junija v San Franciscu, 17. junija v Bostonu in 20. junija znova v San Franciscu.