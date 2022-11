Boston se je utrdil za vodilnim

Košarkarji Bostona so v ligi NBA zasenčili Denver, za katerega je slovenski reprezentant Vlatko Čančar odigral dve minuti in ni dosegel točke, s 131:112 in potrdili drugo mesto na vzhodu. Za drugo mesto zahoda se je boril tudi Denver, ki pa je po porazu peti.

Boston je dosegel že peto zaporedno zmago, najučinkovitejša na igrišču pa sta bila spet zvezdnika Jayson Tatum s 34 in Jaylen Brown s 25 točkami.

Tatum je s tem že sedmič v sezoni presegel mejo 30 doseženih točk, dosegel pa je tudi osem skokov. Al Horford je k zmagi dodal 21 točk.

Na nasprotni strani je bil spet najboljši Srb Nikola Jokić z 29 koši, ki pa ni imel dovolj razpoloženih soigralcev, da bi ekipo popeljal do zmage. Aaron Gordon je dosegel 17 točk in 8 skokov.

Vlatko Čančar. FOTO: Kirby Lee/Usa Today Sports

Presenetil je San Antonio, ki je s 111:93 ugnal vodilno ekipo lige Milwaukee in izkoristil neigranje Giannisa Antetokounmpa in Jrueja Holidayja, ki imata poškodovano koleno oz. gleženj. Keldon Johnson je dosegel 29 točk za zmagovalce, Devin Vassell 22 in Avstrijec Jakob Pöltl 15 in temu dodal 10 skokov.

Pri Milwaukeeju se težave trenutno kar nabirajo, saj še vedno čakajo na vrnitev Khrisa Middletona, danes pa so manjkali tudi Pat Connaughton in Joe Ingles ter Grayson Allen, ki je zbolel tik pred tekmo. Z 21 točkami je bil tako najuspešnejši Jevon Carter, Brook Lopez jih je dal 19.